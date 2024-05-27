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郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

記者蔡宜芳／綜合報導

「雪乳戰神」郭鬼鬼在去年4月與「新一代女戰神」隔空開戰，被扯出已當媽、私照外流、掉髮等爭議，郭鬼鬼為此於同年7月承認並道歉。而近來馮語婷因真實身份備受熱議，郭鬼鬼27日轉發鳳梨的PO文，坦言自己在被馮語婷起底後，近一年來都在害怕中度過。

▲▼郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文。（圖／翻攝自郭鬼鬼IG、馮語婷臉書）

▲郭鬼鬼和馮語婷在去年曾互相開砲。（圖／翻攝自郭鬼鬼IG、馮語婷臉書）

郭鬼鬼表示，她當初為了保護家人，不得已向外界道歉，然而即使過了九個月，她仍然生活在恐懼中。對於馮語婷的真實身份，她質問：「知道真相躲在鍵盤後的人是誰又如何？當初向丟我石頭的人會來道歉嗎？」

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郭鬼鬼認為，曾經的誤會並無法化解，受到的傷害也不會消失，「我有做傷天害理的事嗎？選擇獨立養育孩子的女性，卻如同過街老鼠抬不起頭，這個社會怎麼了……」她透露，為了生存下去，她必須接下所有的通告工作，並感慨：「這一年要不是有貴人跟鐵粉的支持，我大概已經消失在娛樂圈改行賣身了。」直言自己看似光鮮亮麗，但其實背後充滿殘酷。

▲▼郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文。（圖／翻攝自Facebook／郭鬼鬼 Angela）

▲郭鬼鬼曾出面道歉。（圖／翻攝自Facebook／郭鬼鬼 Angela）

對於鳳梨此次開戰起底馮語婷，郭鬼鬼雖然沒有表明立場，也認為挖出對方是誰，對自己受到的傷害於事無補，但她還是轉發了鳳梨的貼文，並透露：「鳳梨叔叔說：阿鬼不用害怕了，我都解決了，這個人設不會再出來造謠生事了。」

▲▼郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文。（圖／翻攝自Instagram／angelakuo0504）

▲郭鬼鬼轉發鳳梨的貼文。（圖／翻攝自Instagram／angelakuo0504）

【郭鬼鬼全文】

這一年來阿鬼一直在害怕中度過
當初為了保護家人而道歉到現在差不多九個月
其實直到今天心情還是害怕著
知道真相躲在鍵盤後的人是誰又如何？
當初向丟我石頭的人會來道歉嗎？
那些誤會能化解嗎？
受到的傷害也不會消失
要攻擊我的人
動不動就拿孩子威脅
見不得我好的人趁機落井下石抹黑
用你們有讀書的大腦想想
我有做傷天害理的事嗎？

選擇獨立養育孩子的女性
卻如同過街老鼠抬不起頭
這個社會怎麼了……

我為了生存下去
必須什麼通告案子都要接
這一年要不是有貴人跟鐵粉的支持
我大概已經消失在娛樂圈改行賣身了
這就是光鮮亮麗背後的殘酷舞台…

鳳梨叔叔說：
阿鬼不用害怕了，我都解決了
這個人設不會再出來造謠生事了

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鳳梨, 吳泓逸, 馮語婷, 郭鬼鬼

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