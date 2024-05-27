林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

▲台灣小將林庭謙。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

目前效力中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙被爆出在大陸劈腿女球迷，對方懷孕後還要求墮胎，整起事件都有對話截圖佐證，引起網友討論。其中，林庭謙的正宮女友就是啦啦隊甜心「霖霖」李芷霖，而林庭謙所屬經紀公司也對此事表示，選手的私領域不便過問。

據悉，林庭謙去年在杭州亞運打出好成績，後獲得天津隊續約肯定，然而近日有大陸網友在論壇上爆出林庭謙與小三、正宮與林庭謙的對話截圖。

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截圖顯示，林庭謙對小三說，「我們過年前把懷孕這件事解決好嗎」「你想直接手術」、「那你要好好想一下，手術我可以跟你去」，並坦言不知道如何跟家裡說，「在澳洲是不是比較好？」「要先吃藥看看嗎？」等。

▲▼李芷霖在IG上有16萬多名粉絲追蹤 。（圖／翻攝leelin0）

正宮截圖部分，林庭謙不斷道歉說，「寶貝對不起，我也很後悔，我真的做錯了，我跟那個人只是一夜情，不知道怎麼會這樣」、「我一直哭，我不知道我這麼愛哭」，女方則回「我不知道你會用這種方式結束我們的關係」，林則說「我沒有要結束，我不想，我很愛你，我對不起你，我從來都沒有想離開你」，正宮僅冷回一句「來不及了」。

此外，爆料文指出，林庭謙與正宮交往3、4年，到大陸打球後就飄了，甚至約有男友的小三開房，且立刻就被小三告知懷孕並逼分手。林庭謙起初要求正宮配合演戲「假分手」，且李芷霖起初也配合，但最後兩人疑似鬧翻，互退IG追蹤形同分手。

據悉，林庭謙交往多年的女友，就是啦啦隊甜心「霖霖」李芷霖。霖霖因神似周子瑜爆紅，目前除了擔任味全龍啦啦隊，也是PLG職籃攻城獅成員，在IG上累積16多萬人追蹤。

事件爆發後，林庭謙本人的網路社群全部關閉。林庭謙的父親、知名教練林正明表示，「對於林庭謙感情狀況，平常我和太太並未過問，但身為公眾人物，言行舉止要特別注意，也希望他要勇敢面對。」