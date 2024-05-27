楊銘威《婆婆2》生出混血娃崩潰！受封「綠帽王子」飆收視

記者許逸群／台北報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季播出成績亮眼，日前播出當晚，導演鄧安寧與演員鍾欣凌、Darren邱凱偉、楊銘威、勇兔林筳諭也一同開直播和網友互動。聊到本周最吸睛劇情「勇兔和楊銘威喜獲麟兒」，沒想到卻生出碧眼混血娃，讓楊銘威受封「綠帽王子」，超慘際遇笑翻全場。

▲▼楊銘威《婆婆2》生出混血娃崩潰。（圖／公共電視提供）

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劇中原本將喜迎與老婆勇兔林筳諭共同孩子報到的楊銘威，卻驚見林筳諭生下混血兒，意外揭開另一半出軌事實，張書偉在酒吧中試圖安慰被「綠」而崩潰流下男兒淚的楊銘威：「男子漢大丈夫，你別哭！」楊銘威無奈又憤怒地說：「那是別的男子漢，不是戴綠帽的男子漢！」

勇兔林筳諭在直播時表示：「其實大美也是當下才知道，畢竟她也沒想到那個外國背包客一發就中。」楊銘威也苦笑說：「沒辦法，跑得沒有人家快。」還被鍾欣凌嘲笑「忙了半天不是你生的」。直播時，楊銘威原本帶著深灰色帽子，一講到受封「綠帽王子」，他立刻換上一頂「綠帽」笑翻全場！

被問及若現實生活中遇到秉仁這樣的窘境該如何面對？勇兔林筳諭無奈說：「無法想像欸！我會開始回想前陣子躺在床上的人是誰？是不是半夜偷換人？」沒想到被問及若老婆生出碧眼娃，Darren邱凱偉竟笑說：「滿酷的吧？藍色眼睛！原來我有這種基因啊？」反而以幽默的方式看待。

▲《婆婆2》劇中有許多笑中帶淚的場景。（圖／公共電視提供）

鍾欣凌在劇中一場被小鬼打回人世間的戲，意外讓工作人員吃足苦頭。她笑說：「因為沒有很厲害的機器，所以只好請那個工作人員，把我放在滑軌上，他使盡吃奶的力氣把我往後推，看我能不能剛好停在對的位置，結果推了好幾次才成功，他都要推完趴在乾冰裡才不會穿幫。」