巧遇鍾明軒「一直在星巴克亂繞超怪」！本尊被釣出：確實有去大安區買咖啡

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber鍾明軒近期因拍攝前往大陸旅遊的影片，除了在網路上引發兩派爭論，現實生活中似乎也因此無辜招惹上一些是非。有網友26日聲稱在星巴克遇到他，「他一直在店裡亂繞真的超怪」，結果本尊真的被釣出來回應了。

▲鍾明軒回應網友。（圖／翻攝自Threads／big_star_ken）



鍾明軒直接在Threads回應該位網友，「嗯…不確定你看到的是不是我本人，但我今天確實有去大安區星巴克買咖啡+上廁所」，而且洗手照鏡子時還忍不住自拍了一下。

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隨後，鍾明軒附上當時在星巴克廁所自拍的短片，「此片無濾鏡原相機檔送你，by回家尻槍用」，只見他頂著一頭金髮，穿了一身黑，相當映襯他的白皙膚色。

▲▼鍾明軒PO出當時在星巴克廁所拍的影片。（圖／翻攝自Threads／big_star_ken）



事實上，鍾明軒最近不但成為部分網友的箭靶，還有兩位朋友因為他的政治立場，不是轉身離開，就是在網路上留下謾罵言論。但他把這一切當成過濾朋友，「在他的立場，他覺得他的政治立場跟我不一樣，可他沒想到的是，我的政治立場跟他也是不一樣，可是我尊重你的政治立場，我可以跟你做朋友，我也沒說什麼。」