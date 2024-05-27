71歲綠葉港星顏國樑罹癌突病逝！1月前才上靈異節目　認：曾找關公續命

記者田暐瑋／綜合報導

資深香港男星顏國樑罹患癌症3期，因呼吸困難20日被緊急送醫，經過幾天救治後，25日在香港伊利沙伯醫院離世，享壽71歲。顏國樑早年以《香港81》中「陳積」一角走紅，是許多香港觀眾心中的熟面孔，逝世消息讓不少影迷感到震驚與不捨。

▲顏國樑癌逝。（圖／翻攝自微博／梁思浩香港）



顏國樑罹癌後多次命危，2022年公開罹患聲帶鱗狀細胞癌，開始了漫長而艱苦的抗癌過程，曾上節目坦言在鬼門關前走了一遭，曾連續住院半個月，與病魔搏鬥，有一次還搶救了10幾分鐘才活了下來，妻子也特地到濟公廟求神明替他續命。

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顏國樑先前表示，癌細胞一度消失，之後又復發，需要進行連續的電療，治療過程中出現嚴重細菌感染，需要大量使用抗生素，至少要打7天。4月29日顏國樑與妻子一起上靈異節目，描述在昏迷期間，有一位神秘的「醫務助理」，要把他帶走（意指奪命），幸虧妻子及時找到師父幫忙，他才撿回一命，而這也是他最後一次公開現身。

▲顏國樑癌逝。（圖／翻攝自微博／梁思浩香港）



1968年踏入演藝圈的顏國樑，曾長期與TVB合作，演出達29年之久，代表作品包括《香港81》、《真情》及《十月初五的月光》等，2008年與TVB約滿後，逐漸淡出螢幕轉向幕後，2022年才重回螢光幕前，陸續上節目分享抗癌過程，怎料日前因肺炎導致呼吸困難，搶救多日後仍不幸離世。