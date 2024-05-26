陳奕迅演唱會再延期！二度道歉「聲帶仍無法恢復」：又要令大家失望

記者李湘文／綜合報導

香港歌手陳奕迅原定於昨（25日）舉辦杭州第5場「FEAR AND DREAMS」巡迴演唱會，怎料彩排時發現聲帶狀態不佳，經醫生勸告，在開演前臨時上台宣布活動延期。他本打算將25日、26日兩場演唱會改至27日、28日演出，但今發現身體狀況仍未改善，忍痛再度宣布延期。

▲陳奕迅因聲帶狀態不佳，二度延期演唱會。（圖／翻攝自微博／陳奕迅所長）

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陳奕迅無奈發文：「今天起床後，原以為可以早點跟大家見面，但很遺憾，我的聲帶仍然沒有好轉……經過醫生緊急治療後仍然無法恢復，不能保證後續的演出品質，他建議我應該繼續休息。真的非常抱歉，又要再一次令大家失望。」因此，他宣布兩場演唱會將繼續延期，至於改到什麼時間，之後會再透過主辦單位公布。

▲陳奕迅再次發文道歉。（圖／翻攝自微博／陳奕迅所長）

陳奕迅從2022年12月開始「FEAR AND DREAMS」巡演，24日才剛開心慶祝唱滿100場，怎料25日彩排就發現狀態不對，在演唱會開始前1小時確認真的無法演出，只好親自上台宣布延期。因為相當沮喪和歉疚，他在台上幾度哽咽，鞠躬向已進場的歌迷道歉：「對不起大家。」

▲陳奕迅在聲帶出問題前一天，才剛慶祝唱滿100場。（圖／翻攝自微博／陳奕迅所長）

陳奕迅演唱會主辦方也在25日深夜公布票券處理方法，如果觀眾不想看延期的演唱會，在限定時間內可辦理全額退費，或是透過系統轉贈給他人1次，未在時間內退票或轉贈則視為保留。若有外地前來的歌迷因延期而蒙受損失，主辦方也將採取相應補償措施，具體方案日後公布。