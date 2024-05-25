伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

記者李湘文／綜合報導

藝人伊能靜和前夫哈林（庾澄慶）的兒子「小哈利」在日前從紐約大學導演系畢業，離開學校後立刻飛往上海，再次陪伴媽媽。不過，伊能靜因為忙於工作，沒能親自去機場接兒子，讓7歲的小女兒「米粒」代表前去，事後爆料孩子接到哥哥後哭了，兄妹倆互動可愛又溫暖。

▲伊能靜7歲女兒到機場接小哈利。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

伊能靜分享工作人員幫忙拍下的影片，米粒在機場接到小哈利之後，便一路邊走邊緊抱哥哥的腰，興奮詢問：「哥哥你待多久？」小哈利想了想，老實回答：「我不知道，妳想要我待多久？」米粒立刻撒嬌「我想（要）你永遠待」，展現出對哥哥的喜歡和依賴。

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不過，小哈利因為有自己的行程，並未跟著米粒回家見媽媽，而是直到隔天才去伊能靜工作室探班。伊能靜在工作空檔跟兒子閒聊，偷偷爆料米粒其實在接機前、接機後都哭了，「她說『我只看到他10分鐘，他就走了，他為什麼不跟我回家』？」生動的模仿讓小哈利也笑出聲。

▲伊能靜開導捨不得哥哥的米粒。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

伊能靜因而開導女兒：「哥哥沒辦法跟妳回家，而且哥哥有自己的生活，他是大人。」不過小哈利倒是不介意，反而向媽媽提議「妳讓她到我這邊來」，伊能靜一聽相當高興：「那你幫我帶一天，我放假啊？太好了！」說著說著，甚至激動地給了兒子一個緊緊的擁抱。

▲伊能靜聽到兒子願意照顧妹妹一天，開心擁抱。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

這段影片上傳後，不少網友留言討論伊能靜和兒子相處方式，許多人驚訝「真的神仙媽媽，更多家庭的父母只會覺得你這麼大了，哥哥就是應該帶著妹妹去玩」、「伊能靜最厲害的地方是兩個孩子培養得很好啊，相親相愛」、「她好尊重她的孩子」，也有許多人被小哈利和妹妹的感情感動，大呼羨慕伊能靜。