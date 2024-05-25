大霈被國小五年級男逼到崩潰　暫時考慮不生小孩

記者葉文正／台北報導

大霈(李霈瑜)和親職專家馬大元接下公視《換個爸媽過幾天》第二季主持棒，兩人今出席節目特映會，大霈為節目嘗試當了3天媽媽，和國小5年級的小男生24小時密集相處，連工作都帶在身邊，雖然才3天，但她和小孩的情緒都瀕臨崩潰，體驗結束後，她也懷疑自己能否適合當媽媽，表示目前不會考慮生小孩。

▲《換個爸媽過幾天2》首映會李霈瑜(左起)、敏迪、丁寧、謝玒玲、阿包、醫生馬大元。（圖／公視提供）

大霈分享當新手媽媽的感想，她說因為那位小朋友已經國小5年級，很懂得察言觀色，「所以會讓我也變得要會察言觀色，我會想他現在這麼乖是不是有什麼目的性，結果這3天我壓力越來越大，我到第3天長超醜的，壓力大長痘痘黑眼圈，什麼都來，我真的這3天都沒睡好。」她說那3天小孩都跟她一起睡在工作室，「他還陪我去工作，在現場有些情緒，因為他覺得我都在忙，沒有在陪他。」

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▲大霈說暫不敢生小孩。（圖／公視提供）

她也體會到當爸媽的難處，「這時候當媽媽的都會說，我不賺錢陪你的話你要吃什麼，你買得了衣服嗎，你可以出國嗎，我們很常聽到父母會這樣說，可是這太直接了，沒有同理，所以難免會有親子衝突。」而和「兒子」分開的時候，她坦言心情也有點複雜，「很多人問我說，是不是做完這個節目就不敢生了，還真的是耶，因為我覺得當爸媽好難喔！」至於感情狀態，她說現在還是單身，還抱怨「我還不夠累嗎！」讓大夥開懷。