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劉香慈第三胎是女娃　胃食道逆流還頻尿三寶媽大不易

記者葉文正／台北報導

有「最美士官長」之稱的劉香慈即將生產，終於分享她的性別揭曉派對影片，宣布肚子裡第三胎懷的是女寶寶，她因為肚子大，「有胃食道逆流、講話會喘不過氣的情況，也會頻尿」，40歲三寶媽的確相當辛苦！

▲劉香慈即將臨盆。（圖／嬰兒與母親提供）

▲劉香慈即將臨盆。（圖／嬰兒與母親提供）

劉香慈分享，「老大在肚子裡，醫生做超音波時就告知性別；老二的時候，覺得生出來就會知道、才有驚喜；懷老三，因為之前沒有辦過gender reveal，好像應該要來玩一下，於是找手足親戚簡單聚餐辦一場。」

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▲劉香慈即將臨盆。（圖／嬰兒與母親提供）

▲劉香慈懷女兒相當驚喜。（圖／嬰兒與母親提供）

「16週產檢確認後，主治醫師小李醫生把小紙條放到信封袋裡，我小心翼翼的收著，傳簡訊給妹妹，要她下班無論如何一定要經過我家來拿信封。感謝劉主播方慈的設計性別揭曉party，竟然可以在揭曉之後跟沒有揭曉一樣。」

主播妹妹劉方慈以白色象徵女寶寶，結果劉香慈一時反應不過來，一臉懵懂。她說，「其實我那陣子真的很疲倦再加上鼻竇炎，讓我的五感很鈍，完全沒有聽到現場的驚喜聲，只有專注在白色的紙花。

劉香慈說，主要是兩個兒子一直「忘記」她是孕婦，「早上起床，弟弟會爬過我的身體，再爬回來拿他的小被被」。她苦笑說，「兄弟倆有十萬個為什麼，什麼事情都想要跟我分享，現在胎兒已擠壓到肺的空間，講幾句就會喘，但是我想要好好回答，就會很需要暫停講話、調息，喘大氣」。有時候會被兒子誤認為是不耐煩。讓她有點哭笑不得。

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