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黃宣《歌手》最新排名第2！「贏過那英」選曲超反轉…網讚：動靜皆宜

記者劉宜庭／綜合報導

黃宣（Yellow）近日登上陸綜《歌手2024》表現亮眼，相較於首戰展現活潑性格，他在最新一集選擇展現沉穩深情面貌，自彈自唱蔡健雅歌曲〈思念〉，綜合成績飆上第二名，贏過了大陸歌后那英，僅次於摩洛哥裔加拿大歌手凡席亞（Faouzia）。

▲黃宣。（圖／翻攝自微博／歌手2024）

▲黃宣。（圖／翻攝自微博／歌手2024）

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▲黃宣。（圖／翻攝自微博／歌手2024）

▲黃宣自彈自唱蔡健雅歌曲〈思念〉。（圖／翻攝自微博／歌手2024）

《歌手2024》昨（24日）播出第3集，最新排名出爐，第一名依舊是凡席亞，第二名則是上一集才初次登場並挑戰成功的黃宣，接著依序為美國歌手香緹摩爾（Chanté Moore）、那英、杭蓋樂隊、汪蘇瀧，墊底的海來阿木確定被淘汰，而新登場的美國歌手亞當米歇爾（Adam Lambert）則是踢館成功留下。

格外引人注意的是，相較於初次以〈獨上C樓〉的超chill表演風格驚艷全場，黃宣這次選擇自彈自唱〈思念〉展現反轉魅力和獨特嗓音，被讚動靜皆宜，他本人也轉發表演片段寫道：「堆積所有的思念，讓夢想一一兌現。」

▲黃宣。（圖／翻攝自微博／歌手2024）

▲《歌手2024》最新排名。（圖／翻攝自微博／歌手2024）

錄影過程中，黃宣得知自己排名，也幽默笑說：「你知道2代表什麼？Yellow！」笑翻大批網友，也有粉絲看完表演後留言讚嘆「各位他只用了一把吉他啊！！！」、「超級好聽…破防了，黃宣真的用實力打破那些質疑，希望他能走到最後」、「上週聽不懂的人 這週總聽得懂了吧」、「和上一集曲風不一樣、唱慢歌不是迎合大眾口味，這就是黃宣的風格」。

▲黃宣。（圖／翻攝自微博）

▲黃宣。（圖／翻攝自微博／歌手2024）▲黃宣。（圖／翻攝自微博／歌手2024）

▲黃宣在節目中展現各種面貌。（圖／翻攝自微博／歌手2024）

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黃宣, Yellow, 歌手2024, 思念

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