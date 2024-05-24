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《逆貧大叔》披薩、紅豆麵包爆紅！少時Tiffany現身英文飆戲卞約漢

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+熱血政治韓劇《逆貧大叔》由坎城影帝宋康昊、卞約漢、秦基周、少女時代蒂芬妮 （Tiffany Young）、朱鎮模共同主演，最新釋出的第6、7集中，劇情迎來高潮，宋康昊展現精湛神演技，就連Tiffany都終於現身撂出流利英文，看得全場粉絲嗨翻。

▲▼ 《逆貧大叔》披薩、紅豆麵包爆紅！少時Tiffany現身英文飆戲卞約漢。（圖／Disney+提供）

▲宋康昊在《逆貧大叔》飆演技，劇中的披薩、紅豆麵包爆紅。（圖／Disney+提供）

宋康昊飾演的「朴斗七」始終在背後操盤一切，當陷入各方的政治角力，仍不惜一切要將他心中的理想主義者「金產」（卞約漢飾演）推上政治大位，同時引領恐怖暴力組織「信義社」、「東大門幫」的野心政治家姜成民（李奎炯飾演）卻始終在旁觀察一切，意圖剷除所有對他不利的敵人。

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劇中主角朴斗七有「三食叔叔」之稱，熱愛美食也希望所有人都能吃到飽足的三餐，無論是他最喜歡的「紅豆麵包」，或是他與金產初次見面聊到的「披薩」，都一度登上熱門關鍵字，足見以《逆貧大叔》討論之熱烈。

《逆貧大叔》是宋康昊演技生涯35年以來第一部小螢幕戲劇，他被「三食叔叔」所吸引，「這是我最喜歡的角色類型，乍看之下很自私，很人性化，沒有人知道他在想什麼，但我覺得這是最重要的，神秘感是這個角色最有吸引力的地方」，並笑說不只是食物，「叔叔」這個字在韓國也代表著「可以依賴的長輩」，他也希望能夠成為這樣具有象徵意義的存在，「希望大家都可以越來越喜歡這部劇」。

▲▼ 《逆貧大叔》少時Tiffany終於現身，英文台詞飆戲卞約漢。（圖／Disney+提供）

▲《逆貧大叔》少時Tiffany終於現身，英文台詞飆戲卞約漢。（圖／Disney+提供）

另一方面，出身偶像女團「少女時代」的蒂芬妮終於在第7集登場，飾演財團理事鄭瑞秋，她從小在美國長大，甫登場就秀出流利的英文對白，並與卞約漢有精彩對戲，因為不看好他想要讓國家富強的願景，甚至主動丟出自己的鞋子笑稱「連我的鞋子修不好，能夠改變國家嗎？」引發網友熱議。《逆貧大叔》現正在Disney+ 獨家熱播中。

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逆貧大叔, Tiffany, 宋康昊, 卞約漢, 秦基周

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