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阿本宣佈出櫃前曾想輕生　媽媽為他偷哭自責

記者葉文正／台北報導

「棒棒堂」成員阿本今天為Q POWER Awards頒獎典禮進行演講，他坦言今天非常緊張，更形容自己：「快要吐了，我要很赤裸的說出自己的經驗，雖然如今社會氛圍開放，我也做過幕前幕後，現在可以開心做自己，以前說我男友我會嘴軟，媽媽也曾為我偷哭，我也曾因為找不到自己想離開這一切。」

▲阿本扮女裝另有一翻嫵媚。（圖／翻攝臉書）

▲阿本扮女裝另有一翻嫵媚。（圖／翻攝臉書）

阿本提到，去年重新回到演藝圈，用開放心態做自己，但彩虹平台大平權的單位請我來分享，我公開出櫃後，很少有網友來罵我，大家很有判斷力，不會被拉偏，以前有新聞會用「肛肛好」來羞辱你，我就離開演藝圈放棄這一切改做幕後。」

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▲阿本談到自己的經驗。（圖／彩虹平權大平台提供）

▲阿本談到自己的經驗。（圖／彩虹平權大平台提供）

阿本重新回到演藝圈後，單純面對自己，也表示：「現在狀態讓我舒服，稀鬆平常，我很努力從去年在不同通告講我男友怎麼樣。幸好S姊(小S)跟玉琳哥都很開放，更之前我是同志這件事，會被綜藝大哥當成世界末日。」

阿本也提到，日前被帽帽哥訪問時，我覺得好像剛學會自慰階段，想鼓勵大家做自己愛自己，也要好好做愛。並提到過去一路的掙扎：「我高中時期就跟家人出櫃，媽媽一開始還哭了，及便我帶男友回家也不聊這件事，但十幾年後他們也慢慢能接受，有時候媽媽還問我為何不交一個男友，現在我是男同志裡面的新女性。媽媽有時還念我，還說甚麼吃不吃(雞雞)的，現在會跟我說，我開心就好。」

阿本也認為，不同爸媽對於兒女是同志這件事有不同反應，「有人會對小孩很兇，我不知道該怎麼改變，家人很給我空間，不管讀政大，或是轉幕後，很多他們一直在背後支持好，我才會在這麼後來才懂這件事。」

他也坦承，曾經有想過自殺，「當時就無法自我認同，被霸凌，我自省我是一個很糟糕的人嗎？也不知道怎麼跟爸媽聊這件事，還是就死掉好了，去年就覺得這樣想很不開心，怕自己被否定。

他認為自己現在宛如新生，現在沒有想跟男友結婚，穩定就好，現在很棒，有自己的選擇權，「但我還是偏不正經，不覺得難過或痛苦，被問到炎亞綸，他說今天不要聊這個，阿布是我人生中很重要的朋友，也跟他很好，只是怕模糊今天焦點。

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