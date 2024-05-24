KID「正面騎坤達」cos鋼鐵人！　零偶包片狂吸百萬人觀看

記者高語璠／綜合報導

天團Energy今（24日）無預警宣布，9月7、8日將前往高雄巨蛋開唱，其中與坤達交情深厚的KID（林柏昇），稍早PO出的宣傳片笑翻眾人，只見兩人無厘頭扮起「鋼鐵人」，而坤達有別於以往，丟去偶包的模樣令許多網友不適應，紛紛直呼「達哥還好嗎」。

▲KID合體坤達扮成鋼鐵人。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

為了祝賀Energy將在高雄開唱的好消息，KID合體坤達扮演鋼鐵人，期許Energy能夠像鋼鐵人「一飛沖天」。透過影片可見到，身穿金色上衣、紅色褲子的KID，蹲坐在全身紅通通的坤達肩上，從正面看當KID蹲下的瞬間，彷彿像鋼鐵人蓋上頭盔，跟原影片對比確實有幾分相像。

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▲影片曝光後，吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

影片曝光後，短短4小時就吸引百萬人觀看，藝人方志友、巫苡萱、晏柔中、楊千霈也都現身留言，「達哥還好嗎」、「好想知道坤達哥心理陰影面積」、「滿分」、「如此大的犧牲」，其他網友則表示「這必須參加超級變變變吧」、「害我上班笑到噴淚，你們很煩欸」、「不知道重播了幾次...笑好久」。