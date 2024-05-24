韓佳人與延政勳「未公開CP畫報」更甜　網喊前男友親回一句話閃瞎全網

文／妞新聞

這是什麼神仙眷侶啦？韓國十大美女「韓佳人」與演員老公「延政勳」自2005年步入禮堂後，育有一子一女，穩定又甜蜜的婚姻生活羨煞全網，是演藝圈公認的「銀色模範夫妻檔」，除了常常在節目上分享夫妻私下日常曬恩愛，還曾一起登上《兩天一夜4》合體放閃，今年更迎來「結婚19周年」的大日子。

最甜夫妻攜手搶錢

出席活動全場閃爆

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▲韓佳人與老公延政勳。（圖／naver ）

不只賺收視率，夫妻倆現在合體搶家用金了！前陣子應珠寶品牌FRED受邀攜手出席，可以看到小倆口穿著特別搭配的白色、茶金色CP造型登場，韓佳人不時緊勾老公的手，下一秒又緊緊牽著彼此，連出席公開活動都全程黏踢踢，絕配、有愛的畫面讓網友們大呼：「高甜預警～」。

結婚19周年紀念畫報

韓佳人卻喊：是前男友了

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▲韓佳人公開與老公結婚19周年的CP畫報。（圖／IG@hangaingagari，下同）



韓佳人曾在去年結婚18年紀念日，大方分享與老公延政勳的慶祝合影，展現平凡又幸福的真實模樣，今年果然也沒有遲到，讓網友們瘋狂敲碗19周年的認證照也在前陣子曝光，小倆口沒有過度的肢體接觸，只是輕輕搭著肩膀、臉貼臉就超高甜、氛圍充滿粉紅泡泡，近日加碼更新「未公開CP畫報」多張。

韓佳人在個人IG驚喜上傳8張拍攝幕後花絮，除了逆齡二寶媽依舊美顏盛世之外，夫妻倆在鏡頭外的自然互動也全收錄，韓佳人的配文也引爆關注，她寫著：「對～我們兩個在一起，是情侶放閃文」，沒想到這時居然有人留言質疑：「這不是我前男友嗎？」

意料之外的留言，馬上釣出女神秒認證，卻又超有SENSE的回應：「是前男友也是現任男友，同時也是未來的男友」，一句話閃瞎眾人，看來某寵妻魔人看到要再次心動了！

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