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蔡允潔路遇酒醉男毆妻　挺身喝止事後狂抖

記者葉文正／台北報導

藝人蔡允潔前兩天才慶祝結婚兩周年紀念，昨晚卻傳出在路上遇到喝醉酒的男子，正在用安全帽狂毆妻子，看到一旁大聲叫的小女孩不斷喊：「不要打我媽媽。」讓她心碎，更勇敢下車喝止醉男，最後警方趕到處理，但她仍擔心母女安危。

▲蔡允潔路遇家暴男挺身而出。（圖／翻攝臉書）

▲蔡允潔路遇家暴男挺身而出。（圖／翻攝臉書）

蔡允潔說，昨天去宜蘭又去台中，真的好累好累，但是看到那一幕不可能會袖手不管：「昨天開到我們家山下，就看到該男子拿安全帽痛打老婆，他先用安全帽打她老婆，那撞擊聲音大到令人驚訝，他們的女兒是介於國小國中的小女孩，她對著爸爸嘶吼，『不要打我媽媽』，聲音大到很難不被人注意。」

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▲蔡允潔路遇家暴男挺身而出。（圖／翻攝臉書）

▲蔡允潔跟老公都對家暴男的行為感到痛心。（圖／翻攝臉書）

當時蔡允潔女兒小福星已經累到在車上睡著，又很盧，好不容易睡著，蔡允潔當機立斷：「我就跟我老公說停車，就停在他們摩托車前面，我老公先去勸架，但對方仍不停止，我只好自己下去大喊我已經報警了，那男生老婆就大喊說『他喝醉你小心，他會連妳一起打』，我看到他瞳孔已經放大，還作勢拿安全帽要K我們，但沒有K，只是眼神像要殺人，但我想我不能退縮，跟他對峙。」

後來警察及時趕到，蔡允潔回到到家裡附近，才發現自己整個身體都在抖，雖然對方那麼粗暴，但蔡允潔說：「我聽到小妹妹一直喊著，『不要打我媽媽』，我的心真的好揪！我不管我們是否安全，也不管會不會把小福星從睡夢中吵醒！警察很快來了！可是我擔心的是，回家過後呢？！會動手的人始終會動手，這次沒事了下次呢？我們又能夠保護幾次。

離開前，蔡允潔拿了一罐車上的糖果交到那個小女孩的手裡，「我只能對他說！不要害怕，加油，我看著她含淚嘴角都在發抖！我知道她很努力的在HOLD住他自己，才能幫助媽媽，然後她很懂事的拿了一顆把剩下的想要還我！我告訴她沒事全部送你，對不起！因為孩子還在車上睡覺，我沒有辦法好好的和妳說說話，告訴妳不要害怕，給妳更多的溫暖。」

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