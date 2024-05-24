硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」！　大合照被裁到剩下半隻手

記者劉宜庭／綜合報導

舒淇近日飛往羅馬，參加時尚品牌週年活動，與安海瑟薇（Anne Hathaway）、劉亦菲等人同場，現場星光熠熠。然而，大合照時疑似被一旁的日本女星森星硬擠卡位，她只能無奈聳肩，事後傳出對方慘遭主辦方除名，在陸網掀起不小的討論度。

▲森星疑似被品牌除名，照片畫面被裁切。（圖／翻攝自微博／BVLGARI寶格麗）

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▲舒淇出席活動被「擠到聳肩」。（圖／翻攝自微博／友誼已走到盡頭啦、會飛的兔子825 ）

在森星疑似硬擠舒淇的一系列照片曝光後，雙方雖然都未發聲，但主辦方21日陸續上傳活動照片，依序PO出劉亦菲、舒淇單獨照片，以及2人與安海瑟薇、印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）及精品CEO吉恩克里斯托夫巴賓（Jean-Christophe Babin）的合照。

▲品牌陸續上傳一系列照片，未見森星身影。（圖／翻攝自微博／BVLGARI寶格麗）

格外引人注意的是，相關版面和貼文都未見森星名字，就連大合照中，也只剩下一部分手臂畫面，整個人畫面幾乎都被切掉，形同被除名。微博上也出現不少相關討論，掀起陸網熱議。

▲森星是日本義大利裔美國人混血女演員兼模特。（圖／翻攝自微博／BVLGARI寶格麗）