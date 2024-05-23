江志豐揭2金曲曾被丟垃圾桶　又成八點檔片尾曲：越退越紅

記者蔡琛儀／台北報導

江志豐推出新單曲《牽手啊》，被三立八點檔冠軍《天道》選為片尾曲。江志豐表示，這首歌原本被退稿，但他後來在三立副總的邀請下，讓這首歌重見天日，並獻給《天道》。

▲江志豐推出新單曲《牽手啊》。（圖／放音樂提供）

江志豐表示，他花了一個晚上寫完《牽手啊》，但花了半年的時間修改，被問退稿會不會很受傷？他笑說當然不會，而且越挫越勇。提到自己的作品像翁立友《我問天》當初也被很多人所退、龍千玉的《用心》則是被她從垃圾桶撿回來的，江志豐打趣說：「是不是自己越被退、越被嫌的歌，就越容易大紅？」

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他說，這首歌是為了男性寫的，是一首夫妻情歌，向老婆訴情話，鼓勵男性「有愛就要說出來」，更透露老婆非常喜歡這首歌。

▲江志豐成立新公司，首個作品就是吳申梅的《美麗的女人》。（圖／放音樂提供）

此外，江志豐近日成立了「放音樂」，首發的是吳申梅的《美麗的女人》，更出馬擔任監製，出資為她拍攝MV，還出動加拿大混血外甥Tony任男主角。他表示，公司的案子已經接到年底，暑假時還要主辦一年一度的家族旅遊，今年計劃帶著家人去澎湖跳島，九月時則計劃讓自己放個長假，帶著老婆和小孩去國外旅遊。