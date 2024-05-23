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遇強風暴雨！卜學亮錄影累到「舊疾險復發」　姚元浩緊急關心狀況

記者孟育民／台北報導

由好看娛樂製作全新實境節目《我的明星村長》，將播出全新第五集，明星村長來到龍潭三水里迎接村中大事桐花祭，卻在過程中遇到強風暴雨。此外，還邀來《全明星運動會》藍隊隊長江宏傑擔任「村幹事」重任，他展現過人體力完成粗重活，也讓明星村長卜學亮大讚：「這個村幹事很不錯！」本集的5位明星村長接受新的駐村任務，前進面積約 7.8平方公里，跟小琉球幾乎一樣大範圍的桃園龍潭三水里。

▲▼《我的明星村長》迎桐花祭。（圖／好看娛樂提供）

▲《我的明星村長》迎桐花祭，大夥有新任務。（圖／好看娛樂提供）

面對繁重的工作任務，5位村長先進行河川清理，未料河流湍急，即便眾人提醒「水很強、很滑」，領頭的姚元浩一腳踩到石頭差點滑倒，跌成落水狗。大夥兒齊心齊力開始清理河中的垃圾，還把阻塞河道的大石頭一起耗盡洪荒之力搬開。進行約1小時的河床清潔工作後，體力不堪負荷的卜學亮累到大嘆一 口氣，姚元浩立即上前關心是否氣喘發作。

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▲▼《我的明星村長》迎桐花祭。（圖／好看娛樂提供）

▲▼卜學亮累到差點氣喘發作。（圖／好看娛樂提供）

▲▼《我的明星村長》迎桐花祭。（圖／好看娛樂提供）

而正要開始修剪時，老天卻不賞臉開始變天，暴風雨來襲更增加了任務的難度。因為是第一次修剪枝葉，加上暴雨，視線不清的江宏傑努力在樹上用鋸子敲打樹幹，卻立刻被糾正說「用鋸的、不是用敲的。」

▲▼《我的明星村長》迎桐花祭。（圖／好看娛樂提供）

▲江宏傑認真上工。（圖／好看娛樂提供）

村長們本以為已經完成所有工作清單，沒想到最終迎來大魔王任務就是幫獨居老人的住所，清理多年累積的垃圾。5位明星村長與村幹事看到眼前的垃圾量之多，一 時驚呆說不出話來，郭泓志一邊清理一邊喃喃自語說：「有清不完的感覺。」 大夥陸續完成垃圾清理任務，卜學亮對里長說：「我有發現你看我們的眼神轉變得不一樣。」里長回報感謝的眼神，跟5位村長相約，下次再來三水里 進行協助，感謝明星村長讓三水里重現美麗的風景。

▲▼《我的明星村長》迎桐花祭。（圖／好看娛樂提供）

▲大家留下美好回憶。（圖／好看娛樂提供）

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我的明星村長, 卜學亮, 姚元浩, 禾浩辰, 郭泓志, 江宏傑

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