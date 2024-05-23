校慶主持人「竟公開分送Oh My Girl喝過的水」！　影片曝光引網批：超噁

記者張筱涵／綜合報導

韓女團Oh My Girl於22日出席南韓鮮文大學的慶典表演，怎料結束後，男主持人上台竟將她們喝過的水當獎品送給台下觀眾，在當地引起很大的爭議。

▲Oh Mu Girl在各大慶典很有人氣。（圖／翻攝自Instagram／wm_ohmygirl）



X（舊稱推特）上一名不具名網友爆料「把Oh My Girl成員們喝過的水，分給觀眾的主持人」，附上的39秒影片可見，一名男主持人彎腰確認放在台上的水，並詢問台上男同學要拿誰喝過的水，並一一確認放在台上的水瓶，最後拿著麥克風說「效定的」並遞水給那名男同學。

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影片也錄到了台下觀眾在主持人確認哪瓶水是誰的時，紛紛說道「拿那幹嘛」、「拿那個是想喝嗎」，一聽到主持人喊Oh My Girl成員名字並真的把水給男同學時，都爆出「真的給了嗎」、「瘋了吧」、「不可以吧」。

▲主持人將水給男同學。（圖／翻攝自X／eomjuns56428128）



這個影片很快就傳到各大南韓論壇，網友們氣憤表示「一看就知道平時的人品」、「竟然到現在還有做這種事情的人」、「什麼啊有夠噁心的，這個是性騷擾了吧」、「拜託報警」、「真的好髒，智商這麼低的嗎」。而目前鮮文大學校方尚未做出任何回應。

▼校慶主持人竟現場分送Oh My Girl喝過的水。（影片／取自X／eomjuns56428128，如遭刪除請見諒）

