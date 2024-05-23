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李明珊從前夫手上搶回「丟丟妹」商標！　回歸平台首開播時間曝光

記者孟育民／台北報導

「直播天后」李明珊（原藝名丟丟妹）和王心正於去年3月結束婚姻關係，當時她將直播品牌「丟丟妹」讓給前夫，消失半年後另闢新的粉絲專頁「樓頂揪樓下」。歷經離婚、丟失商標與直播平台權限的風風雨雨之後，如今在6月4日屆滿三十而立之際宣布重大喜訊，「丟丟妹」商標與「丟丟妹」FB直播平台終於回到她手上，正式將「樓頂揪樓下」和「丟丟妹」兩大平台逾155萬粉絲數，一併納入李明珊的直播事業版圖，也是她提前收到最感動的生日大禮。

▲▼李明珊正式收回丟丟妹商標與平台。（圖／丟丟妹提供）

▲李明珊正式收回丟丟妹商標與平台。（圖／丟丟妹提供）

李明珊上一次現身「丟丟妹」粉專直播已是2022年11月初的事，因為婚變陷入人生低潮而離開台北土城傷心地。直到2023年3月正式簽字離婚與前夫分道揚鑣，她隨即5月在台中另闢「樓頂揪樓下」直播新事業，一切從零開始挺過來，至今剛滿一年。她曾默默給自己許了新年願望：希望失去的能重新拿回來。

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▲▼李明珊正式收回丟丟妹商標與平台。（圖／丟丟妹提供）

▲李明珊結合平台。（圖／丟丟妹提供）

「丟丟妹」商標原本歸在她前夫名下，然而前夫因個人因素退出「丟丟妹」體系後，平台和商標都轉予新股東經營管理，但這段期間新股東並沒放棄向她接觸，積極期盼「丟丟妹」物歸原主並聯手共創事業榮景。雙方經過多次協商溝通，終於在日前達成共識，正式宣布迎接李明珊「回娘家」，也讓她的願望得以實現。蛻變後的「丟丟妹」李明珊，積極讓直播事業版圖走向國際，她正式回歸「丟丟妹」平台的首賣日選在6月6日登場，且特別帶隊遠赴日本直播。


 

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