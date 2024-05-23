年過半百大媽也報名！「手槍女王」袁非開課狂賣600萬

記者許逸群／台北報導

曾經自白從事八大行業的「手槍女王」袁非2年前出書正式轉行，今年以講師身分開課「歡迎光臨撩慾系｜手槍女王的情慾撩撥術」，連她自己都沒想到至今竟然已有2000多人購買課程，光課程營收就破600萬。她不敢置信地說：「有嚇到。我完全沒想到真的有非從事八大行業的人需要學這個。」

▲「手槍女王」袁非轉行後有了非常亮眼的成績。（圖／記者湯興漢攝）

「我的第一個學生，是一位50幾歲婦女。」袁非驚訝表示，幾個月來發現有許多情侶或夫妻一起來上課，年齡從20多歲到50多歲都有。她透露，常常有學生舉手詢問「有沒有能讓對方飢渴難耐的招式」，她笑說：「沒有！發現有很多人有很多不切實際的想像。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

袁非表示，性生活不該侷限在房事，「我想要讓大家了解，性其實在生活就開始。有很多人來這邊是想學技巧，事實上，你們在約會時的親密互動就是培養的過程，例如喝水的時候看著對方。希望大家消除對性的誤會，男生與女生都應該都要對性有基礎的認識。」

▲袁非成為自媒體後不斷精進自己的知識。（圖／記者湯興漢攝）

袁非除了「上岸」轉戰自媒體甚至成為講師，不僅入取世新大學性別研究所，不斷吸取新的知識，連體態上也與2年前有著極大落差。目前約55公斤的她，2年前約70公斤，最胖的學生時期更是高達90公斤。她透露，完全就是靠著「2招」瘦下來，「飲食控制」加上「168飲食」。

減肥這話題在她從學生時期就開始，不過從2年前進入演藝圈後才開始積極減肥。她表示：「以前常常破功。主要是因為開始上鏡頭跟錄影，每次都覺得自己有夠大隻，尤其跟主持人擺在一起就是有很大差別。覺得自己出現在鏡頭應該要給大家好的視覺體驗。」