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快訊／阮經天母親驚傳離世！經紀人證實　「受封影帝當天」媽媽走了

記者蕭采薇／台北報導

阮經天主演電影《周處除三害》在全球熱賣30億台幣，也讓他再次翻紅，本來應該趁此機會大接工作，但他卻選擇陪伴母親。如今傳出阮經天媽媽病逝的噩耗，經紀人也向《ETtoday星光雲》低調證實：「謝謝大家關心，請給小天和家人空間，謝謝。」

【獨家】《周處除三害》爆紅依然留台灣陪病　阮經天母親悲傳過世

▲阮經天母親離世。（圖／翻攝自阮經天微博）

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阮經天是演藝圈出名的孝子，和帶他長大的爺爺奶奶、養活一家人的媽媽，以及小12歲的弟弟感情非常好。事實上，在阮經天母親過世的當天，他也以《周處除三害》拿下第五屆「台灣影評人協會獎」最佳男演員，也是他以「陳桂林」的角色拿下的第一個影帝。

【獨家】《周處除三害》爆紅依然留台灣陪病　阮經天母親悲傳過世

▲阮經天和媽媽感情非常好。（圖／翻攝自阮經天IG）

據悉，大會本來想邀請他出席頒獎典禮，但他以「家事」婉拒，然而榮耀加身的那刻，卻是正處於天人永隔的悲痛中，令人不勝唏噓。而先前阮經天也同樣以《周處除三害》入圍台北電影獎，但當時他並未給出任何獲提名的感言，如今看來當時或許正在為生病的母親焦頭爛額。

▲阮經天和媽媽合照。（圖／翻攝自阮經天IG）

▲阮經天曾透露，會和媽媽一起宅在家做飯。（圖／翻攝自阮經天IG）

阮經天為了家人在台北市斥資買下有庭院的房子，並把在台中的爺爺、奶奶接來同住，就是希望老人家可以在家裡散散步、活動筋骨。而他也支持媽媽熟齡離婚，過自己的人生，只是阮媽媽為了兒子，甘願北上照顧兩老，所以當阮經天奶奶與爺爺在大前年和去年相繼離世後，阮經天也感嘆：「我媽終於可以享福了，但她也70歲了。」

 

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