資生堂千金0偽裝街頭跳舞「被2路人搭訕」！李宓挺孕肚：肚子好大

記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓2021年結婚後，同年生下雙胞胎兒子，2023年進一步生下第三胎女兒，如今又懷有約4個月的雙胞胎，即將升格5寶媽。近日格外引起討論的是，她在路邊跳舞時居然接連被搭訕了。

▲李宓挑戰在路邊跳舞。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到李宓紮起雙馬尾，化上精緻妝容，身穿細肩帶長背心，若隱若現出內衣，隨著彎腰動作，倒出豐滿北半球。下半身則是內搭激短褲，襯托纖細美腿。

▲▼李宓已經懷孕18週了。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



看似動作靈活的背後，李宓其實已經懷孕18週了，也因為是懷雙胞胎的關係，孕肚看起來更大了。但更令她又驚又喜的是，「在路邊跳舞半小時竟然有兩個路人跟我搭訕」，附上一個大笑圖案，顯見她當下的心情。

▲▼李宓平常熱愛跳舞。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



事實上，李宓在懷上這對雙胞胎的第3週就公開懷孕消息，不同於其他孕婦滿3個月才會公布，對此，她當時解釋，「因為前2個月危險才要先說，讓其他人能多幫忙照顧孕婦降低流產風險」，相當期待這對雙胞胎的誕生。