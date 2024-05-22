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ILLIT公司提告閔熙珍！　「抄襲是不實指控」籲外界停止攻擊成員

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名製作人閔熙珍開槓HYBE和房時爀後，更公開批評另一子公司BELIFT LAB旗下團體ILLIT抄襲NewJeans，引發一連串的爭議。而BELIFT LAB今（22日）發出公開聲明，將正式提告閔熙珍業務妨礙和名譽毀損，強調從未有抄襲一事。

外送稿用　▲▼ILLIT。（圖／翻攝自X／ILLIT_official）

▲ILLIT（上圖）遭指抄襲NewJeans（下圖）。（圖／翻攝自X／ILLIT_official、NewJeans_ADOR）

▲▼NewJeans。（圖／翻攝自X／NewJeans_ADOR）

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BELIFT LAB今天發出正式聲明，對於閔熙珍的抄襲指控全都不屬實，他們已經準備好了相關證據資料，並向對方提告業務妨礙和名譽毀損：「即使需要花費一些時間，我們也會根據合法程序揭示真相。」

另外，BELIFT LAB進而提到這件事情也影響到了ILLIT，成員們都因此遭受嚴重的惡評、嘲弄和人身攻擊，公開呼籲外界停止對藝人的侮辱、惡意中傷和造謠，他們將竭盡全力保護旗下藝人。

BELIFT LAB提告一事公開後，韓網的反應普遍都是不支持，「沒良心欸」、「太厚臉皮了」、「是閔熙珍才要提告業務妨礙吧」。

【BELIFT LAB聲明全文翻譯】

您好，這裡是BELIFT LAB。

本公司於今日（5月22日）針對閔熙珍代表對本公司及所屬藝人提出單方面的不實指控並造成損害，正式提交了業務妨礙和名譽毀損的訴狀。

閔代表方面對本公司所屬藝人ILLIT提起的抄襲疑惑，我們明確表示這些指控並不屬實。本公司已向司法機構提交了可以證明這些指控不實的相關證據，即使需要花費一些時間，我們也會根據合法程序揭示真相。

關於知識產權的抄襲問題，應該根據合理的標準和程序來判斷，而非個人的單方面扭曲解釋。儘管如此，我們對於因不負責任的揣測和不實事實導致本公司藝人及成員的努力和成果被貶低的情況感到遺憾。

此外，儘管本事件與ILLIT無關，ILLIT成員卻遭受了嚴重的惡評、嘲弄和人身攻擊。我們懇請大家停止對藝人的無端侮辱、惡意中傷、不實言論的傳播以及誹謗等惡意攻擊。

本公司將竭盡全力保護藝人和成員，謝謝。

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關鍵字

NewJeans, HYBE, BELIFT LAB, ILLIT, 閔熙珍

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