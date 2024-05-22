「迫使離開味全龍啦啦隊」…梔梔全說了！忍2年：世界還是不太友善

記者潘慧中／綜合報導

梔梔2022年離開味全龍啦啦隊後，依舊活躍於螢光幕前，受邀主持體育網路節目。事隔2年，她2月證實加入樂天桃猿啦啦隊，令粉絲又驚又喜，但仍引來一些質疑聲浪，讓她20日無奈地說：「過了兩年世界還是不太友善…。」

▲梔梔被酸民留言戳中痛點。（圖／翻攝自Threads／chihchih67.__）



梔梔在Threads表示，她其實一直都想持續跳啦啦隊，「只是礙於各種原因，迫使離開。」看到大批酸民的留言後，她真的很想眼不見為淨，「但剛剛跑來我這邊說了戳中那個點………。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼梔梔2月證實加入樂天桃猿啦啦隊。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）



因此，這是梔梔第一次也是最後一次澄清，「很多事情是剛剛好，突然發生那樣的亮點、流量，沒人想得到～大家也喜歡湊熱鬧吧？我當然也是呀，但是隨著太多不友善留言，我就先暫時不回應了。」

▲▼梔梔最後選擇用正能量面對。（圖／翻攝自Threads、Instagram／chihchih67.__）



最後，梔梔選擇用正能量面對流言蜚語，「我的努力不是這樣被打翻的，希望下次幸運還能找得到我。」隔天為了不讓粉絲擔心，她也另外發文透露，「我沒事囉謝謝大家，繼續默默耕耘！」

梔梔Threads全文：

過了兩年世界還是不太友善⋯

我一直都想持續跳下去，只是礙於各種原因，迫使離開，很多留言真的很想眼不見為淨，但剛剛跑來我這邊說了戳中那個點⋯⋯⋯

我第一次說也是最後一次，很多事情是剛剛好，突然發生那樣的亮點、流量，沒人想得到～

大家也喜歡湊熱鬧吧？我當然也是呀，但是隨著太多不友善留言，我就先暫時不回應了

我的努力不是這樣被打翻的

希望下次幸運還能找得到我

晚安