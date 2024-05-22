「迫使離開味全龍啦啦隊」…梔梔全說了！忍2年：世界還是不太友善

記者潘慧中／綜合報導
梔梔2022年離開味全龍啦啦隊後，依舊活躍於螢光幕前，受邀主持體育網路節目。事隔2年，她2月證實加入樂天桃猿啦啦隊，令粉絲又驚又喜，但仍引來一些質疑聲浪，讓她20日無奈地說：「過了兩年世界還是不太友善…。」
▲梔梔被酸民留言戳中痛點。（圖／翻攝自Threads／chihchih67.__）
梔梔在Threads表示，她其實一直都想持續跳啦啦隊，「只是礙於各種原因，迫使離開。」看到大批酸民的留言後，她真的很想眼不見為淨，「但剛剛跑來我這邊說了戳中那個點………。」
▲▼梔梔2月證實加入樂天桃猿啦啦隊。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）
因此，這是梔梔第一次也是最後一次澄清，「很多事情是剛剛好，突然發生那樣的亮點、流量，沒人想得到～大家也喜歡湊熱鬧吧？我當然也是呀，但是隨著太多不友善留言，我就先暫時不回應了。」
▲▼梔梔最後選擇用正能量面對。（圖／翻攝自Threads、Instagram／chihchih67.__）
最後，梔梔選擇用正能量面對流言蜚語，「我的努力不是這樣被打翻的，希望下次幸運還能找得到我。」隔天為了不讓粉絲擔心，她也另外發文透露，「我沒事囉謝謝大家，繼續默默耕耘！」
梔梔Threads全文：
過了兩年世界還是不太友善⋯
我一直都想持續跳下去，只是礙於各種原因，迫使離開，很多留言真的很想眼不見為淨，但剛剛跑來我這邊說了戳中那個點⋯⋯⋯
我第一次說也是最後一次，很多事情是剛剛好，突然發生那樣的亮點、流量，沒人想得到～
大家也喜歡湊熱鬧吧？我當然也是呀，但是隨著太多不友善留言，我就先暫時不回應了
我的努力不是這樣被打翻的
希望下次幸運還能找得到我
晚安
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