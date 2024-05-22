球賽直播場邊帥哥美女「竟是出道4年偶像」！　遭疑偷戀愛親曝兩人關係

記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像的戀愛動態是外界關注的焦點之一，日前在樂天和斗山的比賽中，鏡頭捕捉到了一對俊男美女，眼尖的粉絲就發現女生竟然是團體SECRET NUMBER成員Soodam。而且碰巧事情是在出道4周年的時候發生，她也特別發訊道歉。

▲Soodam被棒球比賽直播拍到和一名男子一起看比賽。（圖／翻攝自theqoo）



在樂天和斗山的比賽中，大螢幕拍到場邊一對男女觀眾的模樣，女生很快就被認出是Soodam，因此也被說「戀愛現場被抓包」、「好大方和男友約會」等討論。

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對此，Soodam得知狀況後，特別透過與粉絲的聊天軟體寫下長文，首先對於因為自己的事情，而讓粉絲在SECRET NUMBER出道4周年的日子被嚇到這點致歉，接著解釋該名男子是高中就認識的朋友，並非外界所猜想的戀人關係，她也說未來會更加注重言行，不會再發生一樣的事情。

▲Soodam解釋該名男子是高中就認識的朋友。（圖／翻攝自Instagram／secretnumber.official）

有趣的是，這件事情被轉到論壇theqoo後，留言區一片歪樓，「男生是一般人嗎？長得很帥欸」、「因為長得帥才引起爭議的吧」、「感覺是因為男生很帥才更被說嘴」、「感覺直播只是捕捉帥哥正妹，偏偏就是偶像」、「一看互動就知道他們單純是朋友」、「如果是粉絲看直播的確會被嚇到吧」。