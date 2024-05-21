食物精華部位「不刻意留給小孩」！蕭彤雯拒犧牲：不要孩子不懂感激

記者李湘文／綜合報導

前主播蕭彤雯育有1女1子，常在臉書分享家庭生活，21日看到兒子在啃食芒果核，突然有感而發，發文問：「你家的芒果心有『專人』負責啃嗎？」她提到，很多父母會把食物精華留給小孩，自己啃食剩下沒人要吃的部位，但她並不贊同：「我不要孩子不懂感激。」

▲蕭彤雯主張不用把食物精華部位刻意留給小孩。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

蕭彤雯表示：「我是覺得到了這個年代，真的不要再讓小孩覺得媽媽～不喜歡吃雞肉、只愛啃雞爪；不喜歡吃芒果肉、只喜歡啃芒果心；不喜歡吃魚肉、只喜歡啃魚頭。」凡是全家人都不愛吃的東西，她就乾脆不端上餐桌，「大家都愛吃的，就平均分配，不要刻意讓小孩整碗捧去。」如果是不能分配的情況，她也會提出「輪流」，這次誰先吃到了，下次就換別人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭彤雯希望孩子對父母也能有同理心。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

蕭彤雯解釋：「我不要孩子不懂感激，也不想孩子們『感激我的犧牲』。我努力培養他們的同理心，溫暖的對待所有人，包括自己的父母。」她常聽到其他孩子說負責啃芒果核的是媽媽或阿嬤，還有些孩子認為「芒果心直接丟掉就好」，但她家裡的兩個小孩都會主動說要啃，令蕭彤雯感慨：「為母感到有點欣慰。」