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5歲小糯米遺傳爸媽神基因！　劉愷威爸曝「孫女近況」

記者傅家妤／綜合報導

明星夫妻劉愷威、楊冪在2018年底宣布離婚，雙方一人在大陸忙工作，一人暫休在香港陪伴女兒，至今已經過去8個多月，近日劉愷威的爸爸劉丹在受訪時，曝光了小糯米的近況，說起孫女先前在學校上台表演，笑得非常開心，語氣裡透出滿滿的自豪感。

▲楊冪、劉愷威離婚的第一個過年，各自過各自的。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉愷威工作室）

▲楊冪、劉愷威離婚8個多月，男方大部分的時間都留在香港陪伴女兒。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉愷威工作室）

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劉愷威、楊冪離婚後雖然各自發展，但還是共同撫育獨生女「小糯米」，不過小糯米大部分的時間都是在香港跟著爺爺奶奶一起生活，劉愷威在離婚後，也特別休息在家陪伴女兒，楊冪則是會不時抽空飛到香港探望。而先前小糯米的學校舉辦十周年音樂會，她與劉愷威合體表演，在台上演唱了英文歌《You've got a friend》，當時兩人表演的影片也被拍下，並在網路上引起瘋傳。

▲劉丹回應楊冪、劉愷威、小糯米現況。（圖／CFP）

▲劉丹曝光小糯米現況。（圖／資料照／CFP）

根據《魔方全媒》報導，近日劉愷威的爸爸劉丹出席電視劇《愛回家之開心速遞》宣傳活動時，也被問及孫女表演一事，透露當天拍攝結束後，他就立即趕到學校觀看小糯米的演出，出乎意料地孫女表現得非常淡定，完全沒有一絲怯場，「在家裡她只是試唱了2次，不知道是不是在家裡人多，她就敷衍地唱了唱，不是很集中，沒想到我一收工趕到現場，剛剛好就到她唱歌的時間，一看我沒想到她這麼淡定，而且很輕鬆、很自然，真的完全沒想到。」忍不住大讚孫女很有天分，很不錯。

此外，劉丹也透露小糯米近來在暑假期間，也上了不少才藝班，其中包括唱歌、跳舞及游泳等，除了游泳是他認為必須要學的以外，唱歌跳舞其實都是小糯米的興趣，他也從不強迫孫女。他也說在這段期間，因為自己的工作忙碌，都是小糯米的爸爸及奶奶在陪伴孫女，「我開工的時間就比較忙，只有在有空的時候，會跟他們一起出吃飯、喝茶，以及去一些地方玩。」

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