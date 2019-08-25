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捨百萬年薪北漂當Selina臨時男友　窮B只因要大家認識「金晨宇」

▲▼金晨宇。（圖／當事人授權提供）

▲金晨宇與Selina合作拍衛生棉廣告，當中更飾演Selina男友。（圖／當事人授權提供）

記者孫于珊／台北報導

身高180公分、體重70公斤，擁有陽光、熱情、健談個性的大男孩「金晨宇」，不要眼前的百萬年薪，而是決定拋下一切，帶著一只行李箱，隻身到台北，努力實踐埋藏心中的「明星夢」。沒錢、沒演藝底子的他，超過百次的試鏡，仍換不到一個小小的角色。處處被否定、日日對自我懷疑，但他不放棄，直到有一天......「恭喜你錄取了！」

現年29歲的金晨宇表示，他來自雲林，機械系碩士畢業後，桌上放有三份工作的聘書，隨便一份都是年薪百萬起跳，但他發現自己其實不喜歡那些工作，才開始思考他未來職涯。他努力認識自己，看了3個月關於「人生方向」的書籍，檢視完自我特質與興趣後，當時26歲的他決定踏上這條艱辛的演藝之路，從零開始。

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▲▼金晨宇。（圖／當事人授權提供）

▲金晨宇義無反顧，北上勇闖演藝路。（圖／當事人授權提供）

對於剛踏入演藝圈的新人，難免有數不盡的挫折。「你的條件很尷尬，型還好ㄟ」、「你沒什麼實力」、「謝謝你，下一位」等，句句都是打擊…。一名導演、同時也是他的老師，更直白跟他說，「你還是回去上班吧」；而在他三餐不繼、正處低潮時，還曾求助一名知名經紀人好友，但對方很認真地看著他說，「你的長相要偶像劇不偶像劇、要8點檔不8點檔，我無法簽你。」這些話都是他印象最深最傷，甚至形容自己猶如「整個月趴在地上」無法振作。

▲▼金晨宇。（圖／記者孫于珊攝）

▲金晨宇的演藝之路遭遇許多挫折，但他仍不放棄、繼續努力！（圖／記者孫于珊攝）

但人生還是要往前走，直到有機會赴大陸演出《蘭陵王》馮紹峰下水替身，演藝事業才漸漸步上軌道。2017年秋天，曾一度與團員登上5000人的香港舞台當唱跳偶像，雖然這團體無疾而終，但他不隨之淹沒。目前已是一醫療影集工作室的固定演員，也接到許多其他醫療類的通告等。

知名導演黃一嘉也不吝嗇地傾囊相授，告訴他：從現在開始，準備好「爸爸」的角色，且必須練習同個角色至少都要有10種、50種、甚至100種不同個性呈現牢記腦中，機會是留給準備好的人。

▲▼金晨宇和導演黃一嘉。（圖／記者孫于珊攝）

▲金晨宇和導演黃一嘉。（圖／記者孫于珊攝）

金晨宇的演藝生涯至今已3年，這段時間他一刻都不曾鬆懈，上課增進演技、下課自我練習、抽空跑健身房練身體、死皮賴臉跟著導演和前輩等人虛心請教，每日也督促自己要寫檢討日記，因為這些努力，讓他被看見，有表演相聲、商演舞台劇，還得到機會和許多知名藝人合作，如：Selina（任家萱）、雞排妹等，甚至還為台北市長柯文哲拍了一支廚餘減量廣告。

▲▼金晨宇。（圖／當事人授權提供）

▲金晨宇與雞排妹。（圖／當事人授權提供）

而最鼓舞他的一句話就是藝人宋逸民在台上說的「忘記背後、努力面前，向著標竿直行！」並希望自己未來能讓更多人看見並帶給大家許多正能量！

▲▼金晨宇。（圖／當事人授權提供）

▲金晨宇接拍台北市長柯P的廚餘減量廣告。（圖／當事人授權提供）

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金晨宇, 演員, 藝人, 演藝, 表演

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