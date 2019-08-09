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24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

記者田暐瑋／綜合報導

誰說要交到神級男友女友一定要長得好看？日本一名24歲的直播主ぱるぱる（Paru Paru）集肥、窮、醜、毒4點於一身，還是個無業遊民，卻能交到甜美的蘿莉大眼女友，被稱作是「Boss級的勵志哥」，兩人交往7個月，日前吵架分手，但沒幾天女友又願意復合，且答應同居，幸福結局讓人羨慕得咬牙切齒。

ぱるぱる外型平凡，甚至被日網友形容是「肥、窮、醜、毒」，卻有個交往7個月的正妹女友えるまる（Erumaru），女方外型甜美清純，不只有圓滾滾的大眼睛，笑起來更是迷死人，網友們雖然羨慕，卻也不看好兩人戀情，認為女生一定會劈腿。

▲日本勵志哥。（圖／翻攝自推特／DT43922294）

▲日本勵志哥。（圖／翻攝自推特／DT43922294）

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沒想到，日前ぱるぱる果真在推特上發文宣布分手，並爆料是女友劈腿，氣得還把手機摔爛，引起議論，不過女方事後也發文反擊，澄清自己根本沒有出軌，無法理解他的惡意栽贓。女方一發文，他隨即公開道歉，並哀求對方解除封鎖，「我真的很愛你！」

網友本來以為這對會到此結束，沒想到隔天ぱるぱる就開心宣布兩人復合，但女方開出了要他多做家事、減掉20公斤的條件，答應後才願意和好，且也開始同居，讓人跌破眼鏡。

▲日本勵志哥。（圖／翻攝自推特／DT43922294）

▲日本勵志哥。（圖／翻攝自推特／DT43922294）

▲日本勵志哥。（圖／翻攝自推特／DT43922294）

不少人一開始以為ぱるぱる是家裡有錢，才會交到正妹女友，但其實他是個無業遊民，就算有工作也隨便應付，常常是靠女友接濟，更是引來許多不滿，認為他辜負女生的期待，而在復合後，他也改變想法，表示會努力找工作賺錢，讓女友過上好生活。

▲日本勵志哥。（圖／翻攝自推特／DT43922294）

▲日本勵志哥。（圖／翻攝自推特／DT43922294）

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關鍵字

ぱるぱる, Paru Paru, 勵志

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