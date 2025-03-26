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《墨雨雲間》要在電視播了！　吳謹言被傳懷孕…老闆親曝回歸期

記者黃庠棻／台北報導

因演出宮鬥劇《延禧攻略》而爆紅的吳謹言，去年與男星洪堯閃婚，並傳出生寶寶消息，近日她的經紀公司老闆于正也透露吳謹言進新戲劇組的時間「快了」。而她主演的爆款古裝劇《墨雨雲間》26日晚間八點將在中視頻道播出。

▲吳謹言主演《墨雨雲間》即將在電視上播出。（圖／中視提供）

▲吳謹言主演《墨雨雲間》即將在電視上播出。（圖／中視提供）

劇中，吳謹言飾演被渣夫誣陷謀害的縣令之女，假借好友姜梨身分回京展開復仇，最終替自己及好友洗清汙名，同樣是女主復仇戲路，吳謹言坦言「多虧演過魏瓔珞」，並對《墨雨》的薛芳菲一角佩服不已，直呼「演著演著就給薛芳菲鼓大拇指，很崇拜她，這麼聰明，這麼能夠拿捏人心，既不妥協，也絕不衝動。」有網友形容大快人心的劇情不論男女老少看了都能乳腺通暢，因此封吳謹言為「21世紀乳腺俠」。

▲吳謹言主演《墨雨雲間》即將在電視上播出。（圖／中視提供）

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▲吳謹言主演《墨雨雲間》即將在電視上播出。（圖／中視提供）
吳謹言接受訪問時提及，《延禧攻略》是她很好的成績，覺得自己很幸運，但這也是可遇不可求，即使演過不少古裝劇，但拍攝《墨雨雲間》仍讓她壓力不小，坦言「薛芳菲是京城第一美女，這個我就有點害怕，每當有隆重場面出場時，真的壓力很大。」劇中「及笄禮」那場戲，她特別請導演幫幫她，所以拍攝時有風吹、花飄，營造很強的氛圍感，也拍出吳謹言的女主氣場。

▲吳謹言主演《墨雨雲間》即將在電視上播出。（圖／中視提供）

▲吳謹言主演《墨雨雲間》即將在電視上播出。（圖／中視提供）

另外，哭戲也讓吳謹言備感壓力，觀眾看到可能是幾分鐘的戲，但拍攝時每場都要花三、四個小時，所以演員一哭就是兩、三個小時，戲播出時她也會看評論，當有網友說她眼神跑神，她解釋因為導演很常用大特寫鏡頭，要保持很好的狀態確實比較困難，這對演員的面部狀態相當考驗。

▲吳謹言主演《墨雨雲間》即將在電視上播出。（圖／中視提供）

▲吳謹言主演《墨雨雲間》即將在電視上播出。（圖／中視提供）

戲開播前後幾天，吳謹言的心情也很緊張，因為自己表演的方式，不知觀眾會有什麼反饋，期待之餘也有壓力，一直到播出後五天，劇有了討論熱度，才讓她如釋重負「遇到《墨雨雲間》這個本子，遇到了薛芳菲，好像她帶著我重生一樣。」

身為女主角，吳謹言在劇中也不吝小露香肩美腿，玫瑰浴拍得唯美又漂亮，她透露過程拍了三個小時，而且正值冬天還必須一直泡在水裡，皮都泡出皺褶，她笑稱拍完後有好一段時間再也不泡澡。而導演對這場戲也很用心，每朵花要怎麼放、髮絲怎麼飄都經過設計，最後呈現出來的鏡頭確實帶給大家很強的遐想空間。由吳謹言、王星越攜手主演的復仇古裝劇《墨雨雲間》3月26日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。

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墨雨雲間, 王星越, 吳謹言

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