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鍾明軒：很多人不知台灣　阿滴、DK曝出國經驗「講Taiwan 8成都懂」

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》，提及出國以後發現很多人不知道台灣、台積電，因此比起說「Taiwan」，自介時會用「我們是chinese culture（中華文化）」等，來建立連結、認同，此番言論在網路上掀起兩派討論。YTR阿滴、「異色檔案」DK也分別在各自社群上，提出了看法，認為講出「from Taiwan」，是最自然的。

▲鍾明軒上節目談在介紹台灣時面臨的問題。（圖／翻攝自百靈果YT、DK IG、阿滴臉書）

▲鍾明軒上節目談在介紹台灣時面臨的問題。（圖／翻攝自百靈果YT）

DK經常不吝公開分享對時事的看法，26日他在Instagram限時動態透露，自己與老婆沒有很常出國，但之前曾到紐約找老婆家人，住在當地民宿被熱情鄰居問「Where are you from?（你來自哪裡？）」他立刻回答「Taiwan」，對方也馬上就懂，他表示：「我覺得這種時候就直接講台灣就好，就是一件很自然的事情。」

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▲鍾明軒上節目談在介紹台灣時面臨的問題。（圖／翻攝自百靈果YT、DK IG、阿滴臉書）

▲DK認為回答「Taiwan」是很自然的事。（圖／翻攝自DK Instagram）

阿滴近年來頻道轉換模式，跑遍了世界許多國家，包含美國、英國、義大利、日韓，最近甚至去南極等等，他稍早也透過Threads分享經驗，「以我去過這麼多國家的經驗來說，我自我介紹說 I’m from Taiwan, I’m Taiwanese 大概有80%的機率對方會知道台灣、台灣人」，剩下不認識台灣的2成，他則會好好向對方介紹。兩人雖未點名，但網友討論大多認為是在回應鍾明軒說法。

▲鍾明軒上節目談在介紹台灣時面臨的問題。（圖／翻攝自百靈果YT、DK IG、阿滴臉書）

▲阿滴周遊各國，指出8成外國人都知道台灣。（圖／翻攝阿滴Threads）

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