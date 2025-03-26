獨／粉絲跪求BKPP來台！　泰版《鬼家人》片商鬆口：敲碗收到了

記者蕭采薇／台北報導

泰國頂流人氣CP「BKPP」Billkin、PP Krit首度大銀幕合體，演出泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》，電影確定將於五月在台上映，片名也定為《冥婚鬧泰大》。消息曝光後，BKPP的廣大粉絲們瞬間沸騰，也紛紛敲碗希望能請到本人來台宣傳，對此發行片商金盞花也回應：「完全感受到大家的熱情與期待了！」

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，由頂流人氣CP「BKPP」主演。（圖／金盞花大影業提供）

《關於我和鬼變成家人的那件事》不僅口碑和票房雙收，並代表台灣參加角逐奧斯卡最佳國際影片，同時兩位男主角許光漢、林柏宏再創事業高峰外，版權也賣至泰國。泰版由人氣CP「BKPP」主演在泰國一上映便勢如破竹，上片四天突破4000萬票房，榮登2025年泰國開片票房冠軍。

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▲《關於我和鬼變成家人的那件事》口碑和票房雙收，也助力許光漢、林柏宏再創事業高峰。（圖／金盞花大影業提供）

自己的小孩自己照顧，為了泰版《鬼家人》，原本的製作公司金盞花大影業，也首度跨足發行，親自引進《冥婚鬧泰大》。這消息讓粉絲相當興奮，畢竟金盞花先前兩部電影《當男人戀愛時》和《鬼家人》都拿下當年度台灣票房冠軍，並擠進影史紀錄前十名，讓影迷安心表示：「至少能確定，宣傳一定很到位。」

▲《冥婚鬧泰大》台灣第一波宣傳，就讓「台版毛毛」林柏宏和「泰版吳明翰」Billkin合體。（圖／金盞花大影業提供）

「BKPP」自泰劇《以你的心詮釋我的愛》後再次攜手合作，話題十足，且台灣第一波宣傳就請讓「台版毛毛」林柏宏和「泰版吳明翰」Billkin合體，兩位男神一起喊出：「不敢相信！」更讓不少很粉絲期待，「BKPP」能在睽違兩年後再度來台，親自向台灣觀眾宣傳這部電影。

▲「BKPP」（左起）Billkin和PP Krit，兩年前曾來台舉辦見面會，粉絲也期待兩人能再次訪台。（圖／資料照／環球提供）

據悉，《冥婚鬧泰大》上映消息曝光後，便包場詢問不斷，反應非常熱烈。至於是否有可能邀請到本人來台宣傳，對此金盞花大影業對《ETtoday星光雲》表示：「我們完全感受到大家的熱情與期待了！目前正在積極安排台灣發行與宣傳事宜！請大家持續關注官方粉專喔！」