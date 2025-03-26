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柯以柔左腎發炎「住院8天花2178元」　出院謝台灣醫療：很棒好幸福

記者王靖淳／綜合報導

女星柯以柔20日發文坦言因身體不適住院，若再晚一步就會引發敗血症，貼文曝光後引發網友擔憂，她事後透露自己左腎臟發炎，今（26）日再發文報平安，表示自己住院八天花費2178元，為此她大讚：「台灣醫療真的很棒～好幸福。」

▲▼柯以柔出院。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

▲柯以柔發文透露自己住院8天出院了。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

柯以柔因左腎臟發炎住院八天，今（26）日出院的她開心透過臉書向外界分享身體狀況，「住院第八天，終於出院了。」她坦言，自己剛進急診時的白血球數值高達17000，目前出院時已經降至2000多，發炎指數也從9.45下降至2.5，為此她表示，雖然仍處輕微發炎的狀態，但整體恢復良好，「謝謝大家的關心，目前漸漸恢復中。」

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▲▼柯以柔出院。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

▲柯以柔發文稱讚台灣醫療很棒。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

柯以柔提到，出院後她需要繼續吃抗生素的藥，下週還會回診進行抽血、驗尿等檢查。她在文中提醒自己，在回家之後的這段恢復期間，應該要避免過度勞累和熬夜，同時也需要注意飲食，增加蛋白質的攝取、補充益生菌、多喝溫開水。最後，她透露這八天住在健保雙人房的費用是2178元，讓她覺得身處在台灣是件幸福的事，同時也開心表示：「台灣醫療真的很棒！」

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