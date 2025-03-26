孫樂欣「家暴從來沒最後一次」　網刷一排認同：一次都不行！

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君昨（25）日認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索。據了解，兩人13日發生爭執時，吳婉君被趙駿亞打到雙頰紅腫、臉部瘀傷，後來到醫院驗傷，目前也已至中和警分局提告傷害及聲請保護令，消息曝光後引發外界討論，就連女星鍾欣怡的老公孫樂欣都發文談論對此事的看法。

▲趙駿亞家暴吳婉君引發討論。（圖／翻攝自Facebook／電視製作x孫樂欣）

談到近期藝人趙駿亞陷入家暴吳婉君的風波，孫樂欣透過臉書發文分享自己對家暴的看法，並表示「家暴這件事，只有第一次跟下一次，從來沒有最後一次。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示認同，「沒錯」、「說得好」、「好認同」、「一打成主顧會上癮的，所以一次都不行」、「家暴跟外遇⋯是一樣的！無止盡。」

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事實上，藝人趙駿亞昨（25）日被女星吳婉君爆料在交往期間有家暴、情緒勒索等行為，事後他發出長文向女方及外界道歉。他坦承兩人自去年7月開始交往，同時也表示，「我的脾氣不好，經常憤世嫉俗，但她對我的包容大到超乎想像，她給我的溫度，讓我的家裡充滿了生機與香氣。男女朋友偶有爭執，但我的自大與尖銳，常常讓小吵架變得不可收拾。」

▲孫樂欣發文談家暴。（圖／翻攝自Facebook／電視製作x孫樂欣）

最後，趙駿亞也坦言有動手打女友，「我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我、疼我，永遠把我放在心中第一順位的人。」並在聲明最後道歉寫道「我對不起我愛的人、我對不起愛過我的人、我對不起每一個給我機會的人、我對不起那些把吳小姐當寶貝般呵護的親友、我對不起吳小姐、我對不起那些她用心堆疊曾經快樂的每一分每一秒。」