趙駿亞至少打過5任女友　恐怖情人失控有前奏！訊號來了要警覺

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

八點檔女神吳婉君遭藝人男友趙駿亞掐頸家暴，昨直奔警局報案，然而更讓外界關注的是，過去趙駿亞已有6次對女友施暴紀錄，對此，心理師羅惠群受訪時直言，這就是典型恐怖情人的樣態，如果他願意接受治療、尋求協助，還是可以收到改善的效果。



▲趙駿亞被控家暴吳婉君，心理師羅惠群分析恐怖情人失控有前奏。（圖／合成圖）

羅惠群指出，這類反覆施暴的情形在家暴實務中非常常見，「這是一個很典型的恐怖情人的一個樣態」，他強調，這不是偶發事件，而是一種關係模式，「這樣的行為會不斷地反覆出現。」

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他指出，恐怖情人的行為多半來自強烈的不安全感，這樣的控制行為可能演變為查手機、辱罵、限制交友，甚至監禁對方，將伴侶當成自己的所有物。

而這類控制行為的根源，往往與加害者早年的創傷經驗有關，可能源自兒時創傷，包括目睹家庭暴力、被霸凌、被拋棄等，都可能在潛意識中累積成不安全感，導致成年後在人際關係中採取病態控制手段。



▲吳婉君(左)奔警局控告趙駿亞(右)家暴。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu、chunyachao）

所以當伴侶出現暴衝性情緒，不論是口語衝突或情緒暴衝，羅惠群提醒，此時內心警報必須響起，提醒自己，因為接下來對方可能會隔離你，讓你無法求救，進而成為他的禁臠，「這是有一個程序性，他前面可能還在醞釀的時候，突然暴衝，而為何會暴衝？一定是你跟他的關係裡面，踩到了什麼點」，而這些都有前奏，必須要有警覺。

如果不幸遇到恐怖情人，羅惠群呼籲：「第一要務是安全」，如果已經被控制、與外界隔絕，就必須更積極求助，例如撥打113尋求協助，「不要等到事情變嚴重才被發現。」

他也提醒，如果發現身邊的親友突然失去聯繫，或是約對方吃飯、碰面，都因害怕伴侶生氣而不來，這時就要有警覺，因為你的親友可能正處於一個恐怖關係之中。

至於如趙駿亞這樣有多次施暴紀錄者，羅惠群則建議，應盡快進入專業治療系統，才能真正釐清深層原因，避免再次傷害伴侶。「至少能讓他不再用威脅、暴力的方式來操控關係，這是最基本的。」