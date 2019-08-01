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爆逼婚分手！甜美主播趙岱新傻眼　周興哲玩笑：妳不是把我甩了

記者林奕如／台北報導

周興哲驚爆和前三立主播趙岱新因為沒結婚共識分手，他表示：「沒有分手喔，一切都很好。」趙岱新今出席運動品牌活動，她燦笑直呼：「我真的沒有很急，不要再說我逼婚，我們兩個都以工作為重啦。」工作結束之後，她也和男友通上電話，男友更開玩笑：「不是把我給甩了嗎，打電話幹嘛。」

 ▲▼趙岱新出席女力訓練課程。（圖／記者李毓康攝）

▲趙岱新澄清沒有逼婚。（圖/記者李毓康攝）

趙岱新身穿運動內衣、legging，火辣曲線展露無遺，她和小6歲歌手周興哲戀情備受關注，昨天爆出分手新聞，她說，「一早鬧鐘還沒醒，就一直收到朋友簡訊，大多是拍拍加油，一些安慰的貼圖，後來一個朋友問分手了喔，她搜尋看新聞才知道，還疑問『欸？怎麼這樣』，一個小烏龍啦。」

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▲▼趙岱新出席女力訓練課程。（圖／記者李毓康攝）

▲▼趙岱新和周興哲甜蜜交往。（圖／記者李毓康攝）

▲▼趙岱新出席女力訓練課程。（圖／記者李毓康攝）

被指出是因為她催婚戀情才告吹，她也笑否認，「其實也還好，社會會給女生一些壓力，好像30歲就要結婚，但我覺得年齡就真的是個數字，30歲是應該是很了解自己的狀態，越來越有自信，沒有強求什麼時候要把自己嫁掉。」

她也甜蜜放閃，自己跟周興哲都是巨蟹座，個性都滿溫和，平常吵不太起來，沒什麼摩擦，還仔細去想最近發生爭執是什麼時候，「上一次小爭執可能是一個人想去這，一個人想去那，有點意見不合。」也沒有誰會先低頭道歉問題，因為彼此吵到一半會笑場。

▲▼周興哲趙岱新。（圖／翻攝自IG／ericchou0266 、daciexchao）

▲周興哲和趙岱新相差6歲沒代溝。（圖／翻攝自IG／ericchou0266 、daciexchao）

七夕是兩人一起度過第2個情人節，趙岱新笑說：「他算是滿浪漫的人，有時會突如其來給個小驚喜，像是下班之後約吃飯，他突然送小禮物寫卡片，沒什麼特別場合，但我們很喜歡這樣自然的。」兩人之間相差6歲，她也說男友個性滿成熟、生活歷練都不錯，沒什麼不太方便的地方。

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