羅志祥跨年哭了：我沒有過氣！　淚認「這幾天很痛苦」內幕曝

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）延續28日演出，31日在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，與萬名歌迷共同迎接2025年的到來，表演也與28日有所不同，除了情歌Part歌單全換，更加入超浮誇跨年煙火秀，是去年演出時的1.5倍，達1200發，砸超過300萬。誠意十足，誓言要讓當初喊想去義大跨年的歌迷後悔。

▲羅志祥今年在高雄跨年。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

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2025年是小豬出道滿30週年，小豬唱到一半，感性告白：「我喜歡逗觀眾笑，希望在觀眾面前都是開心的。」表示自己想傳達，「我們不能阻止時間的流逝，但我們能主宰自己的未來，遇到什麼困境只要想，羅志祥都可以過來了，我有什麼不可以。」

而後他也喊話，要唱到60歲，原本一直強忍情緒的小豬，終於忍不住落淚：「2024年最後，我要說，羅志祥沒有過氣，我一直很努力。」他哭著說：「我這幾天真的蠻痛苦，都沒睡，很多人看THREADS才說有沒有要票，但對現在的我來說，我已經不算是秒殺型歌手，我是後勁很強，我不會鎖票，我不說開賣就秒殺，我就是慢慢賣。」讓全場歌迷都忍不住鼻酸。

▲羅志祥落淚表示這幾天非常痛苦。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

這次演唱會也有粉絲最愛看的彈跳環節，小豬透露，從導演組到主辦單位寬宏藝術到經紀團隊，所有人都反對他彈跳，但小豬堅持﹕「彈跳算是我演唱會的招牌，加上我想雪恥， 2022年演唱會一樣在高雄巨蛋彈跳，結果因為升降台問題導致失誤連撞兩次右腳脛骨，所以這次我請導演幫我找更安全的方法，之前是人工，這次改成電動，一定要雪恥。」

果真小豬在演唱會上呈現完美彈跳，緊接著帥氣演唱一連串歌曲〈舞法舞天〉、〈獨一無二〉、〈箇中高手〉和〈夠了〉，眼尖的粉絲也發現小豬居然是帶耳掛表演，小豬說﹕「這也是我特別安排的環節，帶耳掛表演對跟我很久的歌迷來說是很經典的回憶，讓歌迷回到那個時期，因為早期都戴耳掛表演，後來就改成拿手麥，所以練團時歌迷透果影片看到我帶耳掛就很激動。」