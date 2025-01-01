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張惠妹跨年倒數太緊張：你們可以罵我！　「4萬人彩虹海」震撼創紀錄

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）去年12月31日在台北大巨蛋開唱，除了是首位在大巨蛋開跨年演唱會的歌手，也是她此次台北演唱會的最終場，不過今天有了跨年倒數的時間壓力，讓阿妹直呼：「我今天一定要好好掌握節奏，重責大任在我身上，如果你們沒有倒數成功可以罵我，所以我很緊張啊現在，怎麼辦！」還一直被工作團隊催「快點」，相當逗趣。

▲▼張惠妹大巨蛋跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹登上大巨蛋跨年，成為首位在大巨蛋唱跨年的歌手。（圖／聲動娛樂提供）

等到正式進入倒數一分半時，阿妹先是說：「把不好的事情全部丟掉，迎接新的一年，大家都要健康平安。」致詞完後再喊：「我好緊張喔！」直到倒數十秒，阿妹帶領全場4萬人一起倒數，共迎2025年的到來，場面既熱鬧又溫馨。

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阿妹這次為了跨年演出，不僅更動歌單，唱了〈黑吃黑〉、〈哭泣與耳語〉、〈誰愛我〉，以及跨年後與60人「台北樂府」鼓隊合演的〈日出〉等，雖礙於場地限制無法放華麗的戶外煙火，但仍相當有誠意準備了室內煙火；此外，她原本唱到〈前進烏托邦〉尾聲都會請二、三樓觀眾拋紅色彩帶，跨年夜的彩帶則改成不同的六色，讓整個大巨蛋成為一片彩虹海，相當壯觀美麗。

▲▼張惠妹大巨蛋跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹陪著歌迷歡迎2025年。（圖／聲動娛樂提供）

最終跨年場的安可曲，阿妹唱了〈原來你什麼都不想要〉、〈我最親愛的〉，她雖幽默說這是她有史以來最累的一場演唱會，但還是忍不住淚水，感性說：「我從開始唱歌到現在，我一直覺得我的熱情都沒有變，我對音樂、唱歌、站上舞台，我是多麽的熱切，渴望站在台上唱歌給大家聽。」

阿妹說，每當唱完後回到家一個人的時候，「我靜靜的在想，為什麼會有這麼多力氣可以重新上台唱歌？這是每一場不同的你們給我很多的力量，就像現在我們一起，你們給我的反饋，謝謝你們，這是我的力氣，力量的來源，謝謝你們。」忍不住拭淚，讓整個演唱會，最後結尾落在一片感性氣氛，阿妹忍不住笑說：「我現在要怎麼結束！」不過最後她也預告：「我們很快再見！」似乎埋下伏筆，而演唱會最後結束時間則落在凌晨12點51分。

▲▼張惠妹大巨蛋跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹大巨蛋跨年演唱會尾聲相當感性。（圖／聲動娛樂提供）

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