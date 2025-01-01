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陳昇跨年撞場張惠妹、五月天開唱！　「家人都沒來」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

陳昇12月31日於台北國際會議中心舉辦「大波浪2025跨年演唱會」，他年年舉辦跨年演出，這也是他出道以來第30場跨年演唱會，不過老婆昇嫂、兒子與媳婦都缺席，陳昇演出前受訪透露，因媳婦身懷六甲，且這次跨年有提供線上觀看，因此要家人待在家裡就好。

▲▼陳昇2025年跨年演唱會。（圖／宜辰整合行銷提供）

▲陳昇的紅花襯衫、牛仔褲造型是老婆替他打造的。（圖／宜辰整合行銷提供）

恩師、音樂人劉家昌在上個月癌逝，後事也辦的低調，陳昇讚劉家昌帥氣地過了一生，「雖然也是有被罵，但是沒有一個完美的人，一定是喜怒哀樂、愛恨情仇都會有的。」問到是否有關心劉家昌跟兒子章立衡（原名劉子千）的恩怨？他坦言身為外人不清楚，「一個有優秀天份的人，相對情感所背負是強烈的，我們平凡人是不會懂，貧窮限制了我們的想像。」

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他這次開場造型由太太幫他打理，身穿紅花襯衫、牛仔褲背著吉他自彈自唱〈責任〉登場，陳昇特別老婆太太30多年來的陪伴與愛，他笑說：「今天開場要走學生路線，特別找了十幾年前的牛仔褲，剛好身材都沒什麼變化，隨便一條褲子其實都是十年以上。」幽默自虧：「我是失敗的偶像派，是實力派。」

▲▼陳昇2025年跨年演唱會。（圖／宜辰整合行銷提供）

▲陳昇過去因受傷，已經22年沒有公開自彈自唱。（圖／宜辰整合行銷提供）

不過其實陳昇2002年因為意外頭部受傷與右手受損後，再也沒有公開以自彈自唱方式演出，這次開場的自彈自唱是睽違多年的演出，他說私下日常是會常彈吉他，但是手受傷後已經彈得不太行了；演唱會中段，陳昇原本特別安排了與PiA的合唱部分，沒想到PiA在演出前一天騎腳踏車跌倒，陳昇只好請阿Van、黃連煜兩位金曲得主出馬彈吉他，陳昇不忘轉身對阿Van說：「話說，我剛剛有彈吉他欸，你是不是眼眶泛淚？」阿Van也說：「對啊，真的很感動。」

▲▼陳昇2025年跨年演唱會。（圖／宜辰整合行銷提供）

▲陳昇連續第30年舉辦跨年演唱會。（圖／宜辰整合行銷提供）

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