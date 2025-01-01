日娛連爆3喜事！《進擊巨人》聲優神谷浩史宣佈結婚　娶回小16歲女星

記者蔡宜芳／綜合報導

日本49歲人氣聲優神谷浩史出道多年，參與過多部經典動漫作品，包括《航海王》、《進擊的巨人》，是大眾所熟知的配音演員。他在31日閃電宣佈婚訊，女方是33歲的演員逢澤莉娜（逢沢りな）。

▲神谷浩史宣佈與逢澤莉娜結婚。（圖／翻攝自Instagram／hiroshi1975kamiya、aizawarina0728）

神谷浩史透過所屬的青二製作公司，在官方網站上宣佈婚訊，「雖然是個人私事，但在此向大家報告，神谷浩史已與逢澤莉娜小姐結婚。未來我將繼續珍惜感謝之心，努力為大家帶來更多精彩的表演。希望2025年對大家來說是美好的一年。請以健康為第一優先。」而逢澤莉娜也表示：「雖然我還不成熟，但我會不忘感謝一直以來支持和鼓勵我的大家，並努力讓大家繼續保持笑容。希望大家能溫暖地守護我們。今後也請多多指教。」

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此外，男星溝端淳平、《東京復仇者》聲優廣瀨裕也都宣佈了婚訊。溝端表示，自己和女方已經交往了一段時間，「在我過去的人生中，遇到了許多重要的人，也感謝一直以來支持和鼓勵我的大家，讓我能迎來這樣的人生重要時刻。」廣瀨裕也也在X上報喜，透露另一半是圈外人，「未來我將繼續全力投入表演、唱歌和各種綜藝節目。雖然我還不成熟，但我會不忘感謝大家，作為演員每天精進。」

▲▼溝端淳平（上）、廣瀨裕也（下）都分別宣佈了婚訊。（圖／翻攝自Instagram／junpei.mizobata_staff、y_uya0409）

日本娛樂圈每年1月1日都有許多藝人宣佈結婚，尤其2024年元旦因「一粒萬倍日」、「天赦日」和「天恩日」重疊，被視為「超級好運日」，因此結婚喜訊更是多，包括松井玲奈與近藤晃央、吉谷彩子與秋元龍太朗、森咲智美與平沼翔太、內田雄馬與日高里菜、HIKAKIN、副島淳、森繪里香等都在這天宣布結婚。