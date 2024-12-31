小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊

記者劉宛欣／綜合報導

2024年迎來尾聲，小S在臉書分享徐家三姊妹的合照，包括少露面的素人大姊也一起入鏡，其中最吸睛的還是大S和具俊曄夫婦，開玩笑表示「好啊，你們那麼愛看大S，我就發給你們看，她就是沒化妝臉就發光，我們姐妹倆就是基因奇好」，該貼文也吸引了好友賈永婕在底下留言，身為101董事長的賈永婕不忘宣傳提醒要看跨年煙火。

▲小S、賈永婕在臉書互動相當逗趣。（圖／翻攝自小S、賈永婕臉書）

賈永婕留言寫下「記得要看10點光雕！12點煙火！」並且不忘吐槽小S「你姐比較漂亮」，小S則馬上回答表示「我看12點的煙火，不美立院Stand by喔」，開玩笑稱如果101煙火不夠好看，要到立法院，賈永婕也不甘示弱地回擊「擬有種就來立法院質詢我啊」，小S則冷冷表示「我最好是能進去」，得到賈永婕調侃「也是，而且妳罵人會大舌頭」，好友間的互動相當逗趣。

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▲小S、賈永婕的留言。（圖／翻攝自小S臉書）

值得一提的是，小S曬出的照片中徐家三代同堂齊聚，除了S媽，還有大小S三姊妹，以及小S的長女Elly，另外還有Makiyo抱著兒子，照片中的大S正如小S所描述，雖然未施脂粉，不過仍精心打扮，氣色極佳、笑容甜美，她的手輕放在老公具俊曄的肩膀上，看得出夫妻倆感情相當甜蜜。