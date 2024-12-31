ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊

記者劉宛欣／綜合報導

2024年迎來尾聲，小S在臉書分享徐家三姊妹的合照，包括少露面的素人大姊也一起入鏡，其中最吸睛的還是大S和具俊曄夫婦，開玩笑表示「好啊，你們那麼愛看大S，我就發給你們看，她就是沒化妝臉就發光，我們姐妹倆就是基因奇好」，該貼文也吸引了好友賈永婕在底下留言，身為101董事長的賈永婕不忘宣傳提醒要看跨年煙火。

▲小S、賈永婕的留言。（圖／翻攝自小S臉書）

▲小S、賈永婕在臉書互動相當逗趣。（圖／翻攝自小S、賈永婕臉書）

賈永婕留言寫下「記得要看10點光雕！12點煙火！」並且不忘吐槽小S「你姐比較漂亮」，小S則馬上回答表示「我看12點的煙火，不美立院Stand by喔」，開玩笑稱如果101煙火不夠好看，要到立法院，賈永婕也不甘示弱地回擊「擬有種就來立法院質詢我啊」，小S則冷冷表示「我最好是能進去」，得到賈永婕調侃「也是，而且妳罵人會大舌頭」，好友間的互動相當逗趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小S、賈永婕的留言。（圖／翻攝自小S臉書）

▲小S、賈永婕的留言。（圖／翻攝自小S臉書）

值得一提的是，小S曬出的照片中徐家三代同堂齊聚，除了S媽，還有大小S三姊妹，以及小S的長女Elly，另外還有Makiyo抱著兒子，照片中的大S正如小S所描述，雖然未施脂粉，不過仍精心打扮，氣色極佳、笑容甜美，她的手輕放在老公具俊曄的肩膀上，看得出夫妻倆感情相當甜蜜。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

台北跨年／韓國團APINK熱唱黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

台北跨年／韓國團APINK熱唱黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！

2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！

小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊

小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

台北跨年／韓國團APINK熱唱黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小S, 賈永婕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日娛連爆3喜事！《進擊巨人》聲優神谷浩史宣佈結婚　娶回小16歲女星
  2. 小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊
  3. 大牙跨年夜宣布：終於工作來了！　昔控陳建州性騷一度失業
  4. 五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲
  5. 台北跨年／韓國團APINK熱唱黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長
  6. 朱海君久違露面近況曝！屏東跨年喊「今天還沒結婚」
  7. 《星際大戰》安格斯麥金尼斯離世！享壽78歲　家人悲痛證實
  8. 2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！
  9. 快訊／韓星輝人降臨台中！超誠意半小時演唱　現場湧24萬人海
  10. 二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366