台北跨年／韓國團APINK熱唱黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

記者葉文正／台北報導

韓團APINK首度來台灣唱跨年，雖然他們提到可以來台灣跨年很感謝，但每人身上都有，為空難的罹難者別上黑色絲帶，而雖然心情上悲傷，現場仍是與風田與威廉熱情互動。而擔任跨後演唱的梁詠琪，則談到老公跟女兒都來到台北，並在後台等待她工作完，跨年一家人也要在一起。

▲ 北市府前跨年晚會。Apink 。（圖／記者黃克翔攝）

梁詠琪說今年是第一次唱台北跨年，之前也曾私下過來台灣跨年，這次則是第一次跟群眾跨年，覺得今年很特別，也開了小巨蛋演唱會，來台灣機會蠻多，也做農曆年節目，年初到年底都來台灣。

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▲Apink黑白服飾上身 。（圖／記者黃克翔攝）

她說很重視跟家人一起跨年，老公西班牙家鄉的習俗，是跨年時每一秒鐘要吃一顆葡萄，真正倒數時，就覺得一片安靜，因為嘴太滿都沒法說話，因為嘴巴都葡萄。

梁詠琪說這次到台北女兒跟老公也來了，女兒小時候已經知道習俗，所以今年老公跟女兒在後台，可以回去倒數西班牙時間。不過她說台北沒有想像中那麼冷，九歲的女兒已經有160公分，比她的部分工作人員都高，但他說家庭ＤＮＡ就是這樣，很多阿姨跟叔叔都稱讚她很高，女兒回答這就是遺傳。