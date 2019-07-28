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大馬榴蓮節「貓山王」「黑刺」飄香 達人「吃好挑好」秘訣大公開！

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。 

記者王筱筑主播簡立喆／台北–馬來西亞連線報導

即將進入炎炎盛夏時節，也是榴槤最盛產的季節，這個「香味四溢」的水果擁有特殊香氣，喜好程度因人而異，在馬來西亞就盛產著榴槤，當地也特地舉辦相當特別的「榴槤節」，要與所有榴槤愛好者一起大啖美味，而《星光好選喆》主持人簡立喆也超愛嗑榴槤，因此特地飛到馬來西亞，親身參與這場全球「最香噴噴」的慶典，也和榴槤達人請教超實用的榴蓮小知識，炎炎夏日在熱情的大馬有了最特別的榴槤節體驗！

▲▼ 《星光好選喆》帶大家到馬來西亞榴蓮節參觀，並體驗「貓山王」、「黑刺」、「紅蝦」榴槤好滋味。（圖／星光好選喆 ）

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 ▲《星光好選喆》帶大家到馬來西亞榴蓮節參觀，並體驗「貓山王」、「黑刺」、「紅蝦」榴槤好滋味。（圖／星光好選喆 ）

全球各地遊客都會來到馬來西亞「雲頂世界」所舉辦世界最盛大的榴槤節，不僅可以品嚐到碩大新鮮的榴槤，甚至還有各種榴槤製品，例如：榴槤冰淇淋和榴槤糖等周邊美食可選擇。在盛產榴槤的大馬，光品種就有好幾十種，不過最出名也最多人喜愛的品種叫做「貓山王」，據說以前馬來西亞人將完整熟透的榴槤送到一隻困在籠裡的「貓山」面前，由它來聞香鑑別優劣，如果聞完後興奮不已，就是極品的「貓山王」。

▲▼ 《星光好選喆》帶大家到馬來西亞榴蓮節參觀，並體驗「貓山王」、「黑刺」、「紅蝦」榴槤好滋味。（圖／星光好選喆 ）

▲馬來西亞特有品種「貓山王」深受大家喜愛。（圖／星光好選喆 ）

貓山王的果肉不需冰凍，吃起來就有雪花冰的綿密口感，還有帶一種像咖啡香的「甘香味」，難怪讓所有來榴槤節參訪的遊客，吃完都讚不絕口！榴槤達人也表示吃榴槤易躁熱，如果配上偏冷的「果后」山竹、西瓜、黃瓜，或配上椰子水最佳，都有降火功效。

▲▼ 《星光好選喆》帶大家到馬來西亞榴蓮節參觀，並體驗「貓山王」、「黑刺」、「紅蝦」榴槤好滋味。（圖／星光好選喆 ）

▲馬來西亞檳城特有種「黑刺」榴槤果肉厚實。（圖／星光好選喆 ）

大馬也盛產一種名字很威叫作「黑刺」的品種，因為榴槤底部有個尖刺而得名，是檳城特有種，平均尺寸比貓山王大了三分之一，大顆黑刺重達3至4公斤，還是出口Ａ級，而且每一邊的肉都會有味道的區別，有時候一顆會有好幾種口味，而且「黑刺」榴槤的開法非常特別—要用「砸」的！要從榴槤果肉最突起的那塊用力下去，達人說裡面的肉發酵，有皺紋的果肉才會好吃，很有彈性的黑刺，還得要用力砸個5次左右，才會破掉，再用刀子切開。而且摔完過後，榴槤本身顏色還會變紅，吃起來軟軟溫溫、入口即化，味道不苦又帶點甜味，砸完發酵完的黑刺口感，實在相當神奇！

而另一種「紅蝦」榴槤，也是台灣民眾較少接觸到的品種，因其果肉由紅至漸層下來，像蝦子模樣而得名，口感也偏甜。

▲▼ 《星光好選喆》帶大家到馬來西亞榴蓮節參觀，並體驗「貓山王」、「黑刺」、「紅蝦」榴槤好滋味。（圖／星光好選喆 ）

▲「黑刺」榴槤要用「砸」的才會更好吃。（圖／星光好選喆 ）

每半年才熟透一次的珍貴榴槤，要挑選也是有些小秘訣，一般來說不少人都會挑選裂開的，或者是放到裂開，認為這樣會最熟最甜，不過大馬榴槤達人則表示，在這裡每一顆榴槤都是自然落下，如果不掉下來就去摘，既不能吃也不夠熟，在挑選時要先選擇「形狀」夠圓的才夠新鮮，也會比較飽滿，果肉也比較多。

另外也可看被摘下後最前端的「梗」，看起來是剛自然掉落的痕跡，以及榴槤「底部星星形狀」越大，就代表樹齡越老，吃起來也會越甜，都是「淘寶」好參考！

不僅搭配吃法各種讓人意想不到，甚至在大馬還有一個最奇妙的搭配，是在榴槤殼內裝開水再撒點鹽後喝，據說榴槤的殼有降火與去味的神奇功效，讓人在夏日邊吃榴槤享受，還能「一槤多用」，各種吃法、搭配法都任君挑選！

▼全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

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大馬, 馬來西亞, 榴蓮節, 貓山王, 黑刺, 馬來西亞榴蓮節, 星光好選喆

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