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被搖醒聽到「爸病逝」　BY2揭「苦撐12年辛酸」觀眾聽哭

記者傅家妤／綜合報導

雙胞胎女團BY2參加大陸選秀節目《明日之子3》，以選手身分重新出發，力拼再次站上舞台上發光發熱，在最新一期節目中，兩人以自創曲描述出道多年，及歷經父親去世的心聲，歌詞中訴說著兩人從15歲出道的種種辛酸，讓現場眾人聽了都忍不住紅了眼眶，打動了不少人。

▲▼BY2。（圖／翻攝自微博／BY2）

▲BY2的父親在2人15歲那年逝世。（圖／翻攝自微博／BY2）

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在27日晚間播出的節目中，兩人迎來第二次的大考，BY2則選唱了自己創作的曲目《都是假象（Nobody cares）》，這也是兩人首次在該舞台上表演饒舌歌曲，歌詞中也可以看出姊妹倆在出道的這些年中，身上背著許多壓力及批判，讓人聽了十分心疼。

▲▼BY2。（圖／翻攝自微博／BY2）

▲▼BY2。（圖／翻攝自微博／BY2）

▲BY2自創曲感動了不少人。（圖／翻攝自秒拍／《明日之子3》）

「記得當年15歲的凌晨5點，上學鬧鐘還沒響起，媽媽把我搖醒，說爸沒能撐過去，哭得歇斯底里，手摸著你無心跳冰冷身體，我不想再去回憶，同一年陰錯陽差成為歌手。」姐妹倆在15歲那年經歷了喪父之痛，同年兩人就離開家人外出打拼，並肩負起照顧媽媽的責任，要代替爸爸好好地愛媽媽。

▲▼BY2。（圖／翻攝自微博／BY2）

▲BY2在爸爸去世後，與媽媽相依為命。（圖／翻攝自微博／BY2）

不過在出道後的幾年間，BY2的星途也並非一帆風順，甚至曾一度消失在螢光幕前，直到近來參加《明日之子》才再次被大家注意到，「平日不聯繫，取點成績跑到微信說看好你，那三年沉落在海底，奮力呼救卻被遺落在原地，今日這個舞台不留任何餘地，明日我找回自己，一切都會好起來！」字裡行間滿滿都是兩人這些年經歷過的辛酸，不少觀眾、選手聽了也紛紛跟著落下淚來，讓人不捨。

►觀看BY2表演影片請點我

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