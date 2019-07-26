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韓文「ㅇ」代表太陽！《王的文字》觀賞前必知7件小事

記者吳孟庭／綜合報導

南韓電影《王的文字》由被稱為「國民影帝」的宋康昊所主演，即將於8月2日在台上映，講述創造韓文的過程，尤其「世宗大王」在朝鮮人民心中有著非常崇高的地位，在觀影之前若了解這7件歷史，對欣賞電影以及片中帶來的衝擊應該有所幫助！

▲▼全美善遺作《王的文字》上映　宋康昊黑領哀悼：悲傷中度過。（圖／采昌提供）

1. 朝鮮古代使用的是中國漢字，讀書是貴族專利
朝鮮於中國漢朝開始受中華文化影響，古代使用的是中國漢字，由於書寫困難，識字成為有錢人的專利，唯有貴族與知識份子才能受教育、學寫字。

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2. 世宗大王為普及文字，發明韓文字
宋康昊在片中飾演的世宗大王，便是現今韓文字的推動者，他的影響力之深，也是為何現在南韓首爾光化門也恭奉著他的巨型銅像。

▲▼全美善遺作《王的文字》上映　宋康昊黑領哀悼：悲傷中度過。（圖／采昌提供）

3. 世宗大王找僧侶創字為何飽受批評？
片中世宗大王找來精通漢文與梵文的和尚「信眉」（朴海日飾演）協助創造韓文字，卻飽受批評，原來是當時「崇儒抑佛」政策，僧侶地位還比賤民更低下，遭百官反對，後來創造出的「諺文」，即是現在的韓文。

4. 韓文是表音文字，源於梵語
「表音文字」指的是字母符號出現在文字上，光看文字就能讀出發音。世宗大王透過信眉，以佛經的梵語為靈感，不同於漢文字的「表意文字」，發明出表音文字的韓文字，甚至部分發音也源自梵語，而目前世界上大多文字都屬表音文字。

▲電影《王的文字》劇照。（圖／采昌提供）

5. 韓文圈圈叉叉，ㅇ其實代表太陽
剛接觸韓文者，常覺得韓文字是一連串OOXX，其實世宗大王造字有其意義。為了方便民眾記憶與學習，「ㅇ」代表太陽（天），「ㅡ」代表土地，「ㅣ」代表人，造字順著宇宙自然法則。

6. 不只造字是創舉，還超越階級
為了讓文字普及、百姓都能有受教育的機會，世宗大王造出韓文字，象徵跨越了階級、宗教，在當時是非常顛覆傳統的作法。

▲電影《王的文字》劇照。（圖／采昌提供）

7. 漢字直到近70年才廢除，年輕人大多已不識漢字
韓戰（1950年代）之後，南北韓政府都以「諺文」為官方文字，北韓甚至完全廢除漢字，南韓目前對於廢除漢字教育爭論不休，現在的年輕人大多只認得自己身分證上的漢字。

電影《王的文字》描述朝鮮時期，文字與知識遭到壟斷，世宗大王（宋康昊飾演）深感漢字對文化傳播的不便，迫切需要可以完整表達朝鮮語音的文字。偶然機會之下，位於國家最高尊位的他，因為賢內助昭憲王后（全美善飾演）的介紹，而認識了當時地位最卑賤的信眉和尚（朴海日飾演）。兩人聚精會神，以不屈信念開始創造韓文，揭開一段沒有被歷史記載的造字秘辛。本片預計8月2日在台上映。

（以上圖片皆由采昌提供）

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關鍵字

王的文字, 宋康昊, 朴海日, 日韓風

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