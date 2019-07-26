鳴影品／揭開《灼人秘密》裡記憶錯亂的秘密

文／鳴影品

演藝圈的潛規則大家應該多有所聞，過去新聞裡陪吃陪睡的傳言，甚至被逼吃逼睡的指控；如果導演趙德胤只是要描述那樣一樁案件，其實並不會多獨特。《灼人秘密》不像傳統敘事以第三人稱告訴觀眾：有一位女藝人叫妮娜，她遭遇了潛規則的故事始末。它比較接近以「女主角」這個人的自我拓展視角，呈現她意識裡私密的心理狀態。

******以下有雷******

▲《灼人秘密》場景。（圖／岸上影像提供，以下皆同）

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所以在觀影時，你會不斷試圖分辨：現在這段是真的還假的？甚至如果沒有事後解說，夏于喬演的是誰？狗到底誰殺死的？為什麼一直吃水餃？吳可熙幹嘛從頭到尾眉頭深鎖？這些，你可能看完了跟別人討論也不見得搞清楚。因為趙德胤就是要讓觀眾錯亂，才能體會吳可熙飾演的妮娜，因飽受創傷症候群以致思覺失調、記憶斷裂的精神錯亂。

電影的前半段有某種窺奇的黑色幽默。觀眾跟著妮娜去試鏡，開拍她第一部電影，含著水餃很難講台詞卻被導演罵。妮娜一直重複台詞「我實在受不住了，他們不只摧毀我的身體，他們也要摧毀我的心」，趙德胤用這一句台詞的短時間剪輯進三個時態：她去面試、她在正式試鏡、她已經開拍了。

妮娜在片中拍攝《諜戀》，有顆鏡頭照著她跟男演員一路追逐，穿梭中山樓裡不同廳堂，最後被施名帥飾演的「導演」入鏡打斷，甩她耳光逼她講髒話，逼她爆激怒氣以融入角色。

這顆5分鐘一鏡到底的戲，是我今年目前看到最精彩的一場戲。它讓吳可熙快速切換「戲中戲」和現實，情緒轉折一氣呵成，表演難度係數極高；同時也展現趙德胤聰明的場面調度，用一場戲時間告訴觀眾，導演與演員之間可以有多麼荒謬和折磨；也用同一場戲時間，讓觀眾預習好接下來《灼人秘密》這部片將會大量將真實、夢境、幻想交雜，它讓你先舖疊好心理準備。

相對趙德胤過去瞄準緬泰生活的電影的樸素單純，《灼人秘密》因為發生在都會，因為要懸疑，視聽效果很合理地激活。他運用大量飽滿色調，戲中戲《諜戀》段落的時代感復古黃綠色，以及從頭到尾不斷套用的「紅色」，紅色的洋裝、紅色地毯，3P戲是紅床單，夏于喬飾演的「3號」竄入的整型診所和醫院病房都突然映滿透紅燈光。紅色是「秘密」那夜晚的底色，已經烙印在妮娜腦海。

高幅躁動的聲響也如影隨行，滾沸的燒水聲、手機鈴聲、她家的狗叫、她飯桌上的叔叔學狗叫、還有重覆輪迴的那句台詞。視覺和聽覺其實都帶有記憶性，當一個人受到極度創傷時，當下記憶可能會在腦海裡被攪亂時序，印象邏輯會斷層，所以人會錯亂。

在一系列虛實交錯的情節裡，有的是妮娜的妄想，有的是她的幻夢；有的你以為夢醒了回到現實，結果沒有，是接入另一個夢。在那「秘密」夜晚出現的印記變得零碎，它們會自律失調地閃現在創傷者無法控制的任何念想。包括吃不完的水餃。

趙德胤打從一開始就要混淆觀眾視聽，所以名為演員夢的「奧斯卡」狗，其實沒死。前半段，電影已經示範了很多「戲中戲」，所以後來也可以有「夢中夢」。因為敘事打散時序，有些部分似乎邏輯交代不清，但這所有狀態皆來自一名創傷症候群的人，她的腦子也許已喪失邏輯，傳達出來的訊息也可以沒有邏輯。這應該是趙德胤編排的邏輯，雖然好像有點自圓其說，但「感覺」的事很難用是非區分。

我之所以一直寫「趙德胤」三個字，是因為片中施名帥飾演的人就叫「導演」，未免灼人混淆，所以區分。

電影其實主要不是要揭露演藝圈黑暗面，除了結局，沒有角色是真的壞人。3P床戲不帶感情卻赤裸，為了逼出情緒而示範互罵髒話，好像都呈現演藝圈裡似是而非的荒誕真實寫照，所以看了會想笑，但笑出來會覺得很殘忍。

整部電影80％的吳可熙出現時都眉頭深鎖。我一度納悶為何她一直用情緒很濃很糾結很用力的方式貫穿始終，以趙德胤調度眾演員表演水準，不致讓吳可熙如此表演過關。不過，如果像李李仁演的經紀人對妮娜講的那句「妳的感受比較重要」，如果整部片都是從妮娜已經飽受創傷症候群的緊繃「感受」在陳述，這點似乎也可被合理化。

但是，看完電影再去腦補內容的合理性，並非一般觀眾習慣的體驗模式。一般觀眾習慣在電影裡找他們類似的生命經驗而共鳴。所以，趙德胤在挑戰觀眾，其實，過去他的作品也從來不刻意討好觀眾。

尤其，這劇本是吳可熙自撰親身經驗改編。一個人的事件容易具體描述，但一個人的內心世界很難傳真。這也使得電影後半段出現了偏離焦點的拼湊：妮娜過去的同志愛人，妮娜的母親當時重病、父親欠債、家庭親友的視角；衍生出許多枝節。

一個人想試圖回溯現在的情緒壓力可能來自過去種種累積，但那些種種思緒可能會跳躍迸現。雖然都是創作者想表達的心路歷程，但電影最終是要觀眾容易感同身受，還是希望拋出一片疑問引起討論，但討論可能會因為線索不足而離題。這是電影後端剪輯的取捨。

所幸，趙德胤選擇在最後一刻解密時，給了高壓情緒重擊。這是他向來擅長的震撼收尾。這種收尾方式也讓觀眾一度迷惘的探索有了傾全力的指向。

吳可熙的表演難度無庸置疑再度拉抬，因為必須一直端在極度惶恐緊繃的狀態，她必須施展很強的力度。尤其5分鐘一鏡到底挨巴掌再崩潰的戲，船隻上不知所措的反應，大量戲裡戲外的切換，以及趴在紅色地毯那場恍惚至驚惶的轉折。

夏于喬的戲分不多，但記憶度高，強悍扭曲的眼神跳脫過去印象。宋芸樺的詮釋跟其他演員的高頻率式不同，她是唯一得要細膩內斂的，在小吃店外，她一場戲流瀉角色的背景故事，觸動感高。施名帥將偏執導演的嘴臉演得牽動力強，暴躁但並非心惡，令人信服。他是吳可熙的最佳助攻員。

同時，吳可熙也編織出糾結錐心的劇本。無論趙德胤揉合程度多少。把一個女演員歷經演藝圈潛規則的私密往事赤裸解剖，需要勇氣但不夾帶義氣用事地渲洩，這是《灼人》取巧地構圖。夏于喬的對照可以是女演員最躁進求名的變形，宋芸樺又回到熱愛表演的質樸初衷，3個角色互有烘托。

《灼人秘密》是趙德胤最「華麗」的導演里程碑，也因為是第一部驚悚懸疑類型，他利用戲中戲裡的空間施展他的美術色調，運用鼓躁音效烘托敘事情緒。騷動的蟲子暗示幻視，紅色的指涉運用得很統一，雖然有點滿出來了。《1408》不只史蒂芬金的密室，還是MeToo哈維溫斯坦出品的電影。

最值得玩味的是，趙德胤添加許多呼應意涵的符號，水餃是看不見包藏內裡的食物，隧道通道走道既是過去與現在的交會，也是串連現實與潛意識的血線。

最後灼人的不只是秘密，還有滾燙血色激盪的氣息。灼人的變成Nina Wu。