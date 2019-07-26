玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

記者李湘文／綜合報導

藝人玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出道，近年邁入30代，脫去了以前的稚氣，變得越來越有嫵媚女人味，也會不時小露性感一面。她近日就分享幾張泳裝照，展現平時藏起來的S曲線，尤其蜜桃臀挺翹飽滿，辣到令粉絲大呼快噴鼻血！

▲玉兔有著好身材。（圖／翻攝自玉兔Instagram）

玉兔曬出一系列清涼泳裝照，因為衣服背部是整片挖空設計，美膚一覽無遺，凹線一直向下延伸到渾圓臀部，顯得曲線更加鮮明撩人。另一張照片中，她換上比基尼，從泳池中優雅爬起，更凸顯S型身材，自己也評論：「這樣可以算出水芙蓉嗎？」

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▲玉兔穿泳裝展現性感曲線。（圖／翻攝自玉兔Instagram）

玉兔難得PO出這麼多性感照，許多粉絲都大呼受不了，「這身材有練」、「會流鼻血」、「這屁屁很性感」、「這個臀部讓人想咬一口」、「怎麼可以這樣犯規」，也有人力讚「比出水芙蓉還要芙蓉」，都誇她的身材真的辣翻。

▲玉兔運動維持好身材。（圖／翻攝自玉兔Instagram）

事實上，玉兔從小跳舞，近年也一直保持運動健身的習慣，在工作之餘，不忘找時間去健身房報到，透過持之以恆的運動，雕塑出漂亮體態。她也曾在節目中透露，自己會吃防彈膠囊克制食慾，藉此維持纖瘦身材。