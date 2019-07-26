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女女情慾好害羞 互撕對嗆大突破 女星拍《灼人秘密》獻「第一次」！

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

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記者王筱筑主播簡立喆／專訪報導

國片《灼人秘密》話題不斷，在坎城影展替台灣爭光，更在台北電影節以開幕片之姿搶先首映，電影氣氛懸疑詭譎，加上燒腦的劇情，未演先轟動，是今夏話題度最高的國片。女主角吳可熙與趙德胤導演再度合作外，更身兼《灼人秘密》編劇，大膽揭露光鮮亮麗背後的潛規則與暗黑鬥爭，讓觀眾一窺演藝圈的陰暗面，片中她與夏于喬及宋芸樺這對「演藝圈雙胞胎」也都有精彩對手戲，三位女主角也都分享了各自拍戲的「第一次」。

▲▼《灼人秘密》場景。（圖／岸上影像提供）

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▲吳可熙自編自演國片《灼人秘密》。（圖／岸上影像提供）

吳可熙首度自編自演的《灼人秘密》讓人不僅看到她的演技，也看到她文字創作的才華，她表示電影主視覺都呈現紅色，是因為「灼人」可以以紅色具象化，好比片中的海上爆破戲，視覺上既火紅又灼人，另外吳可熙飾演從鄉下到大城市追尋演員夢的女孩妮娜，苦熬8年出現當女主角的機會，整個過程中也備受許多「灼人」的折磨磨難。

▲▼《灼人秘密》場景。（圖／岸上影像提供）

▲《灼人秘密》是吳可熙經歷演藝低潮期的創作。（圖／岸上影像提供）

片中有許多虐身又虐心的劇情，也讓形象清純可人的夏于喬及宋芸樺，展現突破又邪氣的另一面，吳可熙表示靈感來源和親身經歷相關，由於當初經歷了演藝事業低潮期，當演員常常在等待機會、等待角色，所以就想化被動為主動，去寫一些東西，她說：「我當時把很多的感受化成文字，同時也整理自己的過去一遍，反省並思考自己為什麼走到今天，所以電影裡很多角色都是複雜面向，或是曾經體驗過的事情。」

▲▼吳可熙、夏于喬《灼人秘密》劇照。（圖／岸上影像提供）

▲夏于喬在《灼人秘密》突破形象黑化演出。（圖／岸上影像提供）

夏于喬近期在劇集《噬罪者》中展現不同於以往演出，這次在大銀幕演技更是大有突破，她飾演吳可熙最大對手「3號女孩」，兩人還在片中互撕決裂，激烈競爭只求上位，她表示這次演刻板印象中的反派角色，動作情緒眼神都要誇大，脫口辱罵吳可熙「妳這個賤人」的邪惡面貌，連她自己都嚇到，另外她也爆料當初媽媽看完電影預告後，還以為她又接演了鬼片。

▲▼《灼人秘密》湯志偉、吳可熙、夏于喬。（圖／岸上影像提供）

▲吳可熙、夏于喬在《灼人秘密》激烈競爭求上位。（圖／岸上影像提供）

夏于喬表示其實很訝異趙德胤導演來找自己演出「3號」，試鏡時他們兩人先聊了做菜等輕鬆話題拉近距離，天南地北的聊完後才帶到電影，或許導演看到自己的特質選了她，也讓她第一次演到帶有極度黑暗面與負面情緒的角色，覺得趙德胤的眼光很特別。而總以青春電影和清純形象示人的宋芸樺也表示，趙德胤當初也是先找她聊聊，她認為趙德胤看得出她渴望突破演出不一樣類型片的心情，接演後雖然中間有一度壓力大到不行，自我懷疑能不能做到，不過幸好最後突破困境演出。

▲▼《灼人秘密》吳可熙、宋芸樺。（圖／岸上影像提供）

▲吳可熙和宋芸樺《灼人秘密》關係匪淺。（圖／岸上影像提供）

宋芸樺和吳可熙片中關係複雜，甚至還有「情慾」戲碼，兩人都表示花很多時間培養感情，開拍前每天都相處在一起，看導演給的電影做功課，吳可熙甚至和宋芸樺的家人相處，想要認真了解彼此，由於前期培養出默契，正式開拍時候反而沒有那麼緊張，只是宋芸樺表示當下一喊卡後兩人不免大笑，畢竟女女情慾吻戲，都是對方的「第一次」，突破尺度難免感到害羞。

有一場和吳可熙在路邊吵架NG20幾次，宋芸樺表示因為兩人又愛又恨，又很多年沒見，這場戲難在要在2分鐘內，把她飾演的Kiki十幾年來的壓抑與心情通通釋放，在短短短短話語和眼神中，讓大家感受到多年深厚情誼，詮釋起來很不容易。

▲▼《灼人秘密》湯志偉、吳可熙、夏于喬。（圖／岸上影像提供）

▲《灼人秘密》呈現演藝圈黑暗面。（圖／岸上影像提供）

片中有句「在演藝圈什麼東西都是要交換」的經典台詞，也有類似好萊塢#Me too事件劇情，吳可熙表示自己寫劇本時看了大量新聞，也做了好萊塢或是韓國演藝界新聞研究，甚至讀了《房思琪的初戀樂園》，有感而發之下，綜合所有元素並寫寫進劇本中：「因為世界上某一些人發生了很不幸的事情，那些陰影跟傷害會是一輩子的，不是解決了就沒事。」她希望藉由電影也讓大家思考這個議題。

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