甄子丹《怒火》每天花費百萬「槍林彈雨」　謝霆鋒：場面超壯觀

記者洪文／綜合報導

甄子丹、謝霆鋒在新片《怒火》不畏酷暑，在盛夏開鏡，兩人天天頂著33度高溫上演火爆動作場面。劇組更手大筆在片場搭建香港尖沙咀鬧區場景拍攝槍戰畫面，為了拍出驚險刺激的場面，日燒百萬台幣，讓場面更為真實火爆。

▲導演陳木勝、甄子丹、謝霆鋒《怒火》開鏡照片。（圖／華映提供，以下同）



拍攝現場高溫33度，甄子丹與謝霆鋒在炎熱天氣下拍攝《怒火》火拼戲碼。兩人對於在鰂魚涌片場可以搭建出香港街道場景，覺得非常難得，「我們身處佔地4萬呎的戶外，搭建出尖沙咀的北京道和廣東道街景，真的很難得，我們部份鏡頭也會移到北京道實地拍攝，現在場地好難申請，所以能到場地拍攝動作場面，是近年香港電影非常不易見到的。」

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《怒火》營造出槍林彈雨、戰火連天的場面，由甄子丹兼任動作導演。曾有多次動作電影拍攝經驗的謝霆鋒表示，香港已經很久沒有一部火力十足的電影了，「我們這幾天連續開了近萬發子彈，每日開槍花費就好幾十萬港幣（近百萬台幣），場面真的很壯觀。我從小開始就追著丹爺（甄子丹）的戲來學習，能夠再合作，真的是件開心的事。」而電影動作替身因撞車戲的意外而骨折，甄子丹與謝霆鋒趁著拍戲空檔到醫院探視，見到對方精神還不錯，才比較放心，並再次送上祝福。

動作名導陳木勝與謝霆鋒之前已有4次合作，這回《怒火》5度合作默契十足，而甄子丹與謝霆鋒則是10幾沒有合作了。甄子丹說：「我和霆鋒上一次是在《龍虎門》合作，我和陳木勝導演認識很久的老朋友，但在電影上是第一次合作，之前是合拍電視劇《洪熙官》、《精武門》等等。」讓謝霆鋒一聽到驚呼說：「哇！這些電視劇我之前都有追看過，太COOL了。」

在《葉問3》中和甄子丹有多場對手戲的實力派演員譚耀文，在《怒火》中也再度和甄子丹對戲，他笑說：「這次沒有對打戲了，上回不停被他打，這回是拍文戲拍得很有火花，甄子丹對戲的要求很高，讓我覺得非常有挑戰。」

《怒火》預計2020年上映。